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Politika

Şamil Tayyar: Arzu edersek 3 saatte Şam'a varırız

Geçtiğimiz hafta Suriye krizi ile ilgili yaptığı açıklamada '1 saatte Suriye'yi yerle bir ederiz' diyen Egemen Bağış'ın sözlerine paralel bir açıklama da Şamil Tayyar'dan geldi

10 Ekim 2012 11:55

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Türkiye bugün arzu ederse, 3 saatte Şam'a varırız" dedi.

Beyaz TV'de ekrana gelen 1'e Bir programında konuşan Tayyar, "Bugün Türkiye arzu ederse, bunu çok iddia ederek söylüyorum 3 saatte Şam 'a varır." dedi.

Türkiye 'nin savaş için tüm hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Tayyar "Savaşabilecek her türlü hazırlık yapılmıştır. Yeter ki Türkiye'nin sabrını zorlamasınlar. Şam 'a kadar varabilecek harekat hazırlığının yapıldığını ve tamamlandığını ifade ediyorum." diye konuştu. (Medyaradar)

 

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