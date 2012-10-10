Şamil Tayyar: Arzu edersek 3 saatte Şam'a varırız

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Türkiye bugün arzu ederse, 3 saatte Şam'a varırız" dedi.

Beyaz TV'de ekrana gelen 1'e Bir programında konuşan Tayyar, "Bugün Türkiye arzu ederse, bunu çok iddia ederek söylüyorum 3 saatte Şam 'a varır." dedi.

Türkiye 'nin savaş için tüm hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Tayyar "Savaşabilecek her türlü hazırlık yapılmıştır. Yeter ki Türkiye'nin sabrını zorlamasınlar. Şam 'a kadar varabilecek harekat hazırlığının yapıldığını ve tamamlandığını ifade ediyorum." diye konuştu. (Medyaradar)