Sami Yusuf'tan Sezen'e mesaj!

NTV'deki Gece Gündüz programına konuşan Sami Yusuf, Türkiye'de konser vermeyi çok istediğini ve geçen yıl Feshane'deki konserde bu isteğinin gerçekleşmesiyle çocuklar gibi mutlu olduğunu belirtti.

'İslami Popçu' olarak da anılan Azeri kökenli Sami Yusuf, "Çok farklı bir klasik müzik geçmişim var. Çok farklı müzikler dinlediğim bir çevrede yetiştim. Pop, Rock, Arabesk ve klasik müzik" diyerek ister istemez kendiliğinden bir sentez oluşturduğunu anlattı.

Korsan albüme isyan

Son dönemde yeni bir albüm üzerinde yoğunlaşan Sami Yusuf, kendisinden izinsiz olarak yayınlanan ve demo kayıtlarından oluşturulan bir korsan albüm nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlattı. "Yeni albümüme koyacağım daha bitmemiş şarkılar da var içinde. Çok üzücü bir durum" diyen Sami Yusuf, bu durumun kendisine tamamen ticari bir meta gibi bakmalarının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Sami Yusuf, "Siz kalbinizle insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ama onlar Sami Yusuf adıyla ne koyarsak satar diye bakıyorlar" ifadesini kullandı.

Sezen Aksu'ya ekrandan mesaj

Sezen Aksu'nun bir şarkısını verdiği Sami Yusuf, Aksu'dan bahsetmeden de geçmedi. Aksu'nun yazıp kendisine verdiği 'Without You/Giz' isimli şarkının sözlerini tekrar eden Yusuf, "O bir dahi. Çok gurur duyuyorum. Sezen hanım da melodiyi çok sevmiş ve sözlerini yazdı... Türkçe sözleri ben söyleyeceğim. Belki bir gün Sezen Hanım ile bu şarkıyı birlikte söyleriz" ifadesini kullandı.