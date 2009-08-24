Sami Yusuf Türkiye'ye geliyor

Feshane'de geçtiğimiz yıllarda 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserin ardından sanatçı, bu yıl da BucaLeMoon Organizasyon ile Türkiye'ye gelecek.



Müzik teorisi ve Orta Doğu makamları hakkında geniş bilgilere sahip olan Azerbaycan asıllı sanatçı, güçlü yorumu ile başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu'da ciddi bir dinleyici potansiyeline sahip.



4 Eylül cuma günü sahne alacak Sami Yusuf konserinin biletleri “www.biletix.com” veya Biletix Satış Ofisleri'nden temin edilebilecek.