Sami Selçuk: Mehmet Ali Şahin suç işlemiştir; 6 aydan 2 yıla cezası gerekir

Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk, eski Adalet Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in "yargıda cemaatin imamı" sözlerine dikkat çekerek, "Eski bir adalet bakanımız ne dedi? Daha önce yargıtayda bulunan bir Yargıtay üyesi bana söyledi ki bir de ad verdiler yargıtayın imamı diye. Bunu görevi sırasında öğrenmişse o gün bildirecekti. Bildirmedi suç işledi. 6 aydan 2 yıla hapis cezası verilir" dedi.

BugünTV de yayınlanan Erkam Tufanla Analiz programına katılan Sami Selçuk, yürütülen soruşturmalarda savcının emrine uymaması yönünde emir verenlere ilişkin, "Cumhuriyet savcısının emrine polis uymuyor. Ve polise uymayacaksın diye emir veriyor. Emir verenlerin hepsi gelecekte hesabını verirler. Nerede biliyor musunuz? Yargının önünde" ifadelerini kullandı.

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Yargı açısından zamanlama manidar demenin hiçbir anlamı yoktur'

Deniyor ki zamanlama manidar, devleti zarara uğratmışlar. Bunların hiç birisi geçerli olamaz, tersi geçerlidir. Neden? Ben cumhuriyet savcısıyım aman bunun zamanı değil, seçim yaklaşıyor böyle bir kaygı içerisinde görevimi bir tarafa mı bırakacağım. Hemen diyorlar ki işte bu devletin menfaatlerine aykırı düşmüştür, nedir o? Birisi diyor ki 104 milyar$ zarara uğradık, birisi çıkıyor 44 milyar diyor. Savcı bunlarla ilgilenemez, ilgilendiği anda savcı yetkisini aşmış yürütme ve yasama organının yetkisini gasp etmiş olur. Çünkü siyaset yapmış olur. Yargıcın savcının ülkeyi kurtarma, ülke siyasetine yanlış düşen hareketten kaçınmak diye bir görevi olamaz.

Aytav'ın "zamanlama kuşku uyandırmadı mı" sorusu üzerine Selçuk, "Hayır efendim. Bu soruşturma elbetteki uzun süreden beri başlamıştır ve yeni ortaya çıkmıştır. 15 aydır gizli tutulması bile bir başarıdır. Çünkü çok sanıklı bir olayda bunu o kadar kolay gizli tutamazsınız" dedi.

'Polise savcının emrine dinlemeyeceksin diye emir verenler yargıya hesabını verecek'

Cumhuriyet savcısının emrine polis uymuyor. Ve polise uymayacaksın diye emir veriyor. Emir verenlerin hepsi gelecekte hesabını verirler. Nerede biliyor musunuz? Yargının önünde. Kimse insanlara dayanarak suç işlemesin. İnsanlar geçici, suç kalıcıdır. Zaman aşımına uğramadı mı biri gelir size gelin hesabını verin.

'Eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin suç işlemiştir. 6 aydan 2 yıla cezası gerekir'

Eski bir adalet bakanımız ne dedi? Daha önce yargıtayda bulunan bir Yargıtay üyesi bana söyledi ki bir de ad verdiler yargıtayın imamı diye. O günden beri diyor ki ben ismini bildireceğim. Geç kalmıştır. Bunu görevi sırasında öğrenmişse o gün bildirecekti. Bildirmedi suç işledi. Ne suçu biliyor musunuz? 279. madde. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de ilgili makamlara bildiride bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla hapis cezası verilir.

İyi yıl sonra aklınıza geliyor, oradan da paralel yapı üzerinde duruyorsunuz. Ben paralel yapıya inanmıyorum. Ben yargıcım varsayımlarla uğraşmam. Ben olgularla uğraşırım. Olaylarla uğraşırım. Getirirsiniz paralel yapı olduğuna dair kanıtlarınız varsa somut. Onun dışında beni hiç bir şey ilgilendirmez. Onun dışında palavradır.

Normal bir ülkede, demokratik bir ülkede başbakan yargıyı vatana ihanetten başka işleri yok dese ne olur?

Demokratik batı ülkelerinde böyle bir durumda hükümet düşer, hiç kuşkunuz olmasın. Bırakın bunları söylemeyi yargıya müdahale etmiş izlenimini verdiği anda kamuoyunun güçlü olduğu demokrasilerde bu ilkeye kamuoyu sahip çıkar ve hükümet yerinden olur, bunun örnekleri vardır.