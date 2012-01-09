Sami Selçuk da 'Yüce Divan' dedi

T24 - Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini, ''Başbuğ'un usül hukukuna göre Anayasa Mahkemesi'nde hemen yargılanması gerekir'' dedi.



CNN Türk'te Şirin Payzın'a konuşan Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un açıklamaları şöyle:





'Yer Yüce Divan'dır başka yoruma gerek yok'



''Son değişiklikle Yüce Divan da yargılanması değişikliğiyle bu iş çözülmüştü. Bunlar ceza yarhgılamasını ilgilendiren konulardır. Herhangi bir düzenleme yapılmışsa hemen yargılanmalıdır. Konu gayet açıktır. Nerede yargılanacağı bellidir. Benim açımdan hiçbir yoruma ihtiyaç yoktur aslında. Usül hukukuna göre Anayasa Mahkemesi'nde hemen yargılanması gerekir. Bunun farklı ya da özel bir uygulamadan kaynaklanmadığını dile getiren Selçuk, ''Davanın yetki alanı maddi açıdan Yüce Divan'dır.'' dedi.





'Görevi kötüye kullanma'



''Görevle ilgili hiçbir şüphe yok. Suçlama yalnış zaten. 'Görevi kötüye kullanma' diye bir suçlama olmaz. Yasaların dışına çıkınca o devlete güven sarsılır. Görev ya yapılır ya yapılmaz. Görev kullanılmaz ki. Görev yetkidir. Siz bu yetkiyi ya aşarsınız ya da yasal sınırlar içinde kalırsınız. İdddia yetkinin dışına çıkıldığından ibbarettir, tabii doğru mudur ona da bakılacak.''





Darbe suçu mu?



Sami Selçuk, basında ve siyasette yer alan ''darbe suçu'' ithamlarına, ''Bakın bana başkaların yorumlarını aktarmayın. Darbe marbe buna mahkeme karar verecek. Ben siyasetçi değilim ben huukukçuyum.'' dedi.



Askere, orduya bir görev verilmiş, onu yapmış, iddiaya göre konuşuyorum. Bir yetki verilmiş ve bu yetki iddiaya göre kötüye kullanılmış.







