-SAMİ NACERİ MAHKUM OLDU PARİS (A.A) - 28.04.2011 - Luc Besson'un yönettiği ''Taksi'' filminin başrol oyuncusu Sami Naceri, eski sevgilisinin erkek arkadaşını bıçakla yaralamak suçundan üç yıl sekiz ayı tecilli olmak toplam beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Ünlü yıldız, bıçakla yaralığı kişiye de 27 bin avro maddi tazminat ödeyecek. Fransa'da yol açtığı skandallarla isiminden sık sık bahsettiren Naceri, gözaltında kaldığı süre dikkate alındığı için kalan onaltı ayı cezaevinde geçirmek zorunda kalmayacak. Mahkeme, üç yıl boyunca zorunlu tedavi görme hükümlülüğü getirdiği Naceri'nin yaraladığı kişiyle bir daha karşılaşmasını da yasakladı. Ünlü yıldız, daha önce ''ehliyetsiz otomobil kullanmak ve kullandığı araçla bir kadın polis memuruna çarparak yaralamak'' suçundan tecilli altı ay hapse ve 7500 avro para cezası ödemeye mahkum edilmişti. Uzun süre alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi gören 49 yaşındaki aktör, bir diskonun koruma görevlisine de bıçakla saldırmak suçundan üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Naceri, beş yıl önce ise Paris'te bir lokantada 22 yaşındaki bir modacının suratına camdan kül tablası fırlatarak, ciddi biçimde yaralanmasına yol açmıştı. Yüzüne 32 dikiş atılan modacı, 12 gün çalışamaz raporu almıştı. Kuzey Afrika kökenli Naceri, uyuşturucu kullanmak ve şiddet uygulamak suçlarından da yargılanmıştı. Mahkumiyet cezaları her seferinde ertelenen aktör, para cezalarına çarptırılmıştı. ''Taksi''nin Fransa ve diğer ülkelerde büyük beğeni kazanmasının ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü devam filmleri çekilmişti.