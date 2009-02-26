Sami Hoştan tahliye oldu

Sami Hoştan, Ergenekon'dan sonra Anafor'dan da tahliye oldu.





Ergenekon davasında tutuklu yargılanırken tahliyesine karar verilen Sami Hoştan, 'Anafor' operasyonunda ismi geçtiği için İstanbul'da gözaltına alınarak İzmir'e gönderilmişti.



Ergenekon davasında tutuklu yargılanırken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, dosya kapsamı, suç vasıflarının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak, Sami Hoştan'ın tahliyesini kararlaştırmıştı.



Ancak tahliyenin üzerinden bir gün geçmeden Hoştan, 2008 yılı Temmuz ayında İzmir başta olmak 11 ilde gerçekleştirilen ve 62 kişinin gözaltına alındığı suç örgütüne yönelik 'Anafor' operasyonu kapsamında İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla yeniden gözaltına alınmıştı.



Cürüm işlemek amacıyla kurulan suç örgütünde yönetici olmak, haraç almak ve kumar oynatmakla suçlanan Hoştan, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün sorgulanmış, ardından adliyeye sevk edilmişti.



Anafor operasyonu ve İbrahim Çiftçi'nin öldürülmesi olaylarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'e 25 dakika ifade veren Hoştan, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Hoştan, Anafor operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.