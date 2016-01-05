Sami Elvan: Oğlum yaşasaydı bugün belki de kız arkadaşıyla 17. yaşını kutlayacaktı

Gezi Parkı protestolarının sürdüğü 2013 haziranında, henüz 14 yaşındayken başına isabet eden gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın bugün 17. doğum günüydü. Baba Sami Elvan, "Çocuğum yaşasaydı bugün belki de bir kız arkadaşıyla 17. yaşını kutlayacaktı" dedi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede, 14 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan doğum gününde mezarı başında anıldı. Oğlunun mezarına sarılan anne Gülsüm Elvan gözyaşı döktü.

Berkin Elvan'ın doğum günü nedeniyle aile, yakınları ve bazı arkadaşları Elvan'ın, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Oğlunun mezarına sarılan anne Gülsüm Elvan, "Bebeğim ne olur kalk gel artık yaralarını sarayım... Yavrum dayanamıyorum Berkinim... Ben gideyim yavrumun yaralarını sarayım... Yavrum daha küçük kendi başına bir şey yapamıyor" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, Elvan'ın sürekli ağıt yakması ziyarete gelen yakınlarının duygulanmasına neden oldu. Mezar taşının üzerine kapanarak ağlayan anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ağıtlarını sürdüren Elvan, daha sonra bir otomobille mezarlıktan götürüldü.

'Bunu yapanlar utansın'

Burada konuşan Sami Elvan, "Bugün bizim çocuğumuzun doğum günü. Bugün çocuğum yaşasaydı evinde belki arkadaşıyla belki de bir kız arkadaşıyla 17. yaşını kutlayacaktı. Maalesef biz çocuğumuzun başında, en mutlu gününde hüzünlü anlar yaşıyoruz. Bunu yapanlar utansın. Bunu yapanlar inanıyorum ki mutlaka bir gün halk önünde hesap verecekler" dedi.