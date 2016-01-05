T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sami Elvan: Oğlum yaşasaydı bugün belki de kız arkadaşıyla 17. yaşını kutlayacaktı

Berkin Elvan doğum gününde mezarı başında anıldı

Anne Gülsüm Elvan oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı döktü.

05 Ocak 2016 20:49

Gezi Parkı protestolarının sürdüğü 2013 haziranında, henüz 14 yaşındayken başına isabet eden gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın bugün 17. doğum günüydü. Baba Sami Elvan, "Çocuğum yaşasaydı bugün belki de bir kız arkadaşıyla 17. yaşını kutlayacaktı" dedi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede, 14 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan doğum gününde mezarı başında anıldı. Oğlunun mezarına sarılan anne Gülsüm Elvan gözyaşı döktü.

Berkin Elvan'ın doğum günü nedeniyle aile, yakınları ve bazı arkadaşları Elvan'ın, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.  Oğlunun mezarına sarılan anne Gülsüm Elvan, "Bebeğim ne olur kalk gel artık yaralarını sarayım... Yavrum dayanamıyorum Berkinim... Ben gideyim yavrumun yaralarını sarayım... Yavrum daha küçük kendi başına bir şey yapamıyor" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, Elvan'ın sürekli ağıt yakması ziyarete gelen yakınlarının duygulanmasına neden oldu. Mezar taşının üzerine kapanarak ağlayan anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ağıtlarını sürdüren Elvan, daha sonra bir otomobille mezarlıktan götürüldü.

 

'Bunu yapanlar utansın'

 

Burada konuşan Sami Elvan, "Bugün bizim çocuğumuzun doğum günü. Bugün çocuğum yaşasaydı evinde belki arkadaşıyla belki de bir kız arkadaşıyla 17. yaşını kutlayacaktı. Maalesef biz çocuğumuzun başında, en mutlu gününde hüzünlü anlar yaşıyoruz. Bunu yapanlar utansın. Bunu yapanlar inanıyorum ki mutlaka bir gün halk önünde hesap verecekler" dedi.

ETİKETLER

berkin elvanyaş günüdoğum günühaber

İlgili Haberler

Berkin Elvan 17 yaşında: Büyümez ölü çocuklar!

Berkin, 15 yaşındayken 16 kiloda hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24