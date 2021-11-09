Samet Aybaba: Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşüyoruz

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takım'ını çalıştıracağı yönündeki iddialara ilişkin olarak "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Giovanni De Biasi'nin yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azerbaycan'da İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı. Eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu beliritilirken, Azerbaycan'ın yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adam da bu iddiaları doğruladı. Aybaba konuyla ilgili Fanatik'ten Atalay Özçelikli'ye yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.