Samet Aybaba: "Artık kazanmak istiyoruz"

BURSA (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor maçına yönelik, \"Biz artık kazanmak istiyoruz. Rize zor bir deplasman\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Rize\'nin zor bir deplasman olduğunu belirten Aybaba, \"Biz artık kazanmak istiyoruz. Takımdaşlığı, coşkuyu ve bir sürü şeyi geliştirdik. Oyuncularımız saha içerisinde istediğimiz şeyleri yapmaya başladı. Biliyorsunuz takım olmak için bir arada olmak lazım. İki özel maç yaparak hem oyun yeteneğimizi hem de arkadaşlığı geliştirdik. Oyuncularımız birbirlerini anlamaya başladı. Kazanıp ondan sonra oynayacağımız maçlara bakmak istiyoruz. Buna ihtiyacımız var, oyuncularımız da bunu biliyor. Çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. O maça disiplinli bir şekilde çıkıp,kazanıp dönmek istiyoruz\" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Sakho\'nun durumu hakkında yöneltilen soruyu ise şöyle yanıtladı: \"Bazı oyuncularımızın eksikleri var. Onları hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında kullanmaya çalışıyoruz. Böyle oyuncuları hemen sahaya sürersek onlar ve bizim için sıkıntılı olur. Bu tarz durumları yönetmeyi biliyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Sakho da yavaş yavaş takımın içine girecek.\"

Öte yandan Iasmin Latovlevici takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Stephane Badji ve Abdullahi Shehu antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

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