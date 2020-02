Samet Aybaba: "Artık kazanalım istiyoruz"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Akhisarspor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, \"Bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. Artık kazanalım istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Samet Aybaba antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Sakat oyuncularımız biraz fazla. A Milli Takım\'da 3 tane oyuncumuz vardı, tabii onların orada olması bize keyif veriyor, diğer arkadaşları da oraya motive etmek için antrenmanlarda ufak ufak söyleşiler yapıyoruz. Onlara takılıyoruz. Güzel, keyifli geçti. Tabii her maç zor, özellikle son 5 maç gittikçe zorlaşıyor. Akhisarspor\'un çok artıları var, eksileri de var. Son maçı kazanmaları onlara büyük bir moral oldu. Biz de çok iyi oynamamıza, ligde en çok orta yapıp, şut attığımız maç olmasına rağmen kaybettik ama biz takım bütünlüğü ile ilgili sıkıntıyı fazla yaşamıyoruz. Arkadaşlarla toplandık, onlar da çok iştahlı. Bunu yansıtırsak futbolun bir de şans faktörü vardır o da bize döner diye düşünüyoruz. Keyifli bir oyun olsun, bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. Artık kazanalım istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

ALİ AKMAN\'A ŞANS SİNYALİ

Diafra Sakho, Bogdan Stancu ve Abdullahi Shehu\'nun Akhisarspor\'a karşı oynayamayacağını belirten Aybaba,16 yaşındaki Ali Akman\'a da şans verebileceğine işaret ederek \"Elimizde başka oyuncularımız da var onları değerlendireceğiz. Ali\'yi göndermedik, tutuyoruz. Futboldur bu, belki şansı gelir. 16 yaşında ama becerikli geleceğe yönelik daha koruyoruz, saklıyoruz ama şans da gelirse niye olmasın? Stancu ile Sakho, Shehu kadromuzda olmayacak. Jires zaten kadromuzda yok. Jires bugün takımla birlikte çıkmak istedi biz de teklifini olumlu karşıladık\" diye konuştu.

\"BİRKAÇ OYUNCU TAKVİYE ETMEK İSTİYORUZ\"

Transfer çalışmalarının sürdüğüne değinen Aybaba, \"Scout ekibi gidiyor dünyanın çeşitli yerlerinde oyuncuları izliyor getiriyor. Biz onları tekrar çalışıp sonra finalde gidip bakacağız. Tabii bunları yapmak için de imkanlar, kulübün bütçesi çok önemli. İçerideki oyuncular ile ilgili düşündüğümüz konular önemli. Onları ne yapabiliriz önemli. Eğer gerçekleşirse birkaç tane oyuncu takviye etmek istiyoruz\" açıklamasını yaptı.

\"FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİL\"

Sezon başından bu yana takımı da değerlendiren Aybaba, \"Yeni kurulmuş takım olarak bakarsanız bu kadar genç ve altyapı oyuncusunu içine katan bir takım. Bana göre hepsi işini çok iyi yapıyor çok mutlu. Futbol şansı yanımızda değil bazı pozisyonlarda bizim becerimiz çok yeterli değil. Özellikle de final konusunda önde hücum oyuncularımızın eksiklikleri var. Bu da kolay giderilebilecek bir şey değil, 2-3 ayda hemen bu oyuncunun karakterine de bağlı. Bazı oyuncular vardır 18\'in içerisine girer, gelir hemen gol yapar. Bizde bu sıkıntılar var ama gelişme anlamında bizim takım gerçekten futbol anlamında. Bunu ben söylemiyorum Türkiye\'nin çeşitli yerlerindeki arkadaşlarımız arayıp Bursaspor\'un gerçek bir futbol takımı gibi oynadığını, bu devam ederse bir yerde kırılıp tekrar artıya döneceğini söylüyorlar\" ifadelerini kullandı.

\"BİR DEĞİŞİKLİK YAPALIM İSTEDİK\"

Oyun planında değişikliğe gitmeyeceğini söyleyen Aybaba, \"Mevkilerinde oynayan oyuncularımız var. Genel futbol düşüncemiz de bu. Mevkilerinde oynayan oyuncuları oynatmak, onlara şans vermek daha doğru olur. Doğru olur yanlış olur tabii futbol bu, nereye gideceği kestirilemez ama biz elimizdeki mevcut oyunculardan ideal bir kadro oluşturup bu maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Son Akhisar maçlarını kaybetmişiz biz, farklı kaybetmişiz. Bir değişiklik yapalım istedik, acaba orada bizi etkileyen bir şey mi var diye. Bir gün önce gidelim, bakalım, belki bir şeyi değiştiririz\" şeklinde konuştu.

Öte yandan Akhisarspor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde devam eden Bursaspor\'da Bogdan Stancu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Diafra Sakho, Furkan Soyalp ve Abdullahi Shehu antrenmana katılmadı.

