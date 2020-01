Samet Aybaba: "Antalya maçında galibiyet istiyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu hafta kendi sahalarında oynayacağı Antalyaspor maçını kayıpsız geçmek istediklerini belirterek, \"Antalyaspor ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip bir takım. Çok kaliteli, iyi oyuncuları var. Biz güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz\" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 7\'nci haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan kırmızı beyazlılar, daha sonra dar alanda geçiş çalışması yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba, sık sık futbolcuları uyararak taktikler verdi. İdman top kapma çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana sakatlığı bulunan John Boye katılmazken Cyriac Gohi ise salonda çalıştı.

\"LİGİN EN KALİTELİ TAKIMLARINDAN BİRİ\"

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba Antalyaspor\'un ligin en kaliteli takımlarından biri olduğunu ifade ederek, \"Göztepe maçı biliyoruz neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Düzeltmek için hem saha içinde hem saha dışında bir takım şeyleri geliştireceğiz. Antalyaspor ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip bir takım. Onlarda bir hoca değişimi oldu. O da onları biraz öne itecektir. Böyle oluyor biliyorsunuz bir hafta. İnşallah bir haftada kalır o bu hafta farklı bir yere gider. Çok kaliteli oyucuları var. Çok iyi oyuncuları var. Bu takımlara karşı oynanacak sistem zaten belli. Temas edeceksiniz, daha çok koşacaksınız, daha çok mücadele edeceksiniz. Yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeye çalışacaksınız. Tabi biz yeni kurulan takımız. Bir maç kazandık, bir maç kaybettik her şey bitti diye bakmamız lazım. Bütününe bakmamız lazım. O nedenle biz arkadaşlarla bireysel olarak konuşup anlaşmaya çalışıyoruz. Takım bütünlüğü ile ilgili oynadıkça kazanacağımıza inanıyoruz. Onun için Sivasspor\'u sevenler merak etmesin. Bu takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu ama henüz uzun süre bir arada olmamaları saha içindeki pozisyon hatalarının çok olmasına neden oluyor. Biz cumartesi günü kendi sahamızda güzel bir galibiyetle bu yola devam etmek istiyoruz\" dedi.

\"HAKEMLERE AYNI UYGULAMA YAPILSIN\"

Basın mensubunun Göztepe maçının hakemi Halis Özkahya\'nın yönetimi ile ilgili sorusuna ise Aybaba \"Hakem arkadaşımız maçı çok kötü yönetmiş. Sonradan baktığımızda oyunun kaderini değiştiren çok önemli 2 hata yapmış. Zaten 2 hata bir takımın kaybetmesi ile alakalı çok önemli veri. Televizyonlarda bir çok program seyrettik, bundan önceki bir maçta ismini söylemeyeyim de bir hakem arkadaşımız da çok kritik 2 hata yaptı. O arkadaşımıza ne uygulanıyorsa, bu arkadaşımıza da onun uygulanması lazım\" ifadelerini kullandı.

\"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\"

Bu sezon attığı 3 golle takımın en skorer ismi olan Arouna Kone ise Göztepe maçı için üzgün olduklarını söyledi. Osmanlıspor maçının ardından seri yakalamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Kone, \"Evde kaybetmek çok büyük bir sıkıntıdır. Bu hafta sonu çok önemli bir maçımız var Antalyaspor\'a karşı. Başımızı kaldırıp bu maçı kazanmalı ve daha çok çalışmalıyız. Maçı sonradan seyrettikten sonra Elderson\'un pozisyonunda penaltı pozisyonunun yanlış olduğunu gördük. Her insan hata yapabilir. Hakem de hata yaptı orada. Futbolun içinde olabilir bu tip hatalar. Önemli olan biz daha az hata yapmalıyız bu tip pozisyonlarda bu tip durumlarda. Herkes aynanın karşısına geçip kendi kritiğini yapmalı. \'Sahanın içinde neler yapıyorum veya neler yapmıyorum, hatalarım nedir?\' Her şey Sivasspor için. Bu hafta içeride oynuyoruz. İsimler önemli değil. Orada Eto\'o var burada ben. Bu isim meselesi değil, kazanmak ruhla alakalı bir şey. Biz Sivas\'ta oynuyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız\" dedi.

