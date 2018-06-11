SAMER araştırma: Güneydoğu'da AKP düşüyor, İnce yükseliyor

Diyarbakır merkezli Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ( SAMER ) Koordinatörü Yüksel Genç, daha önceki seçimlerde AKP'ye oy vermiş kitlelerde kaçış eğilimi bulunduğunu öne sürdü. Genç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin arttığını kaydetti.

Kandil'e yönelik operasyonun seçim yatırımı olarak görüldüğünü Genç, "Operasyonun bu kaçışı yoğunlaştırma ve kararsızların kararını netleştirmesi gibi sonuçları olabilir. Tabii, kararsız seçmendeki netleşme, iktidar lehine olmayacaktır" diye konuştu.

Evrensel'den Serpil İlgün'ün sorularını yanıtlayan Genç, Diyarbakırlıların uzun bir zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne dediği ile ilgilenmediğini ileri sürerek, "Dikkat edersiniz Diyarbakırlıların ilgi gösterdiği, “Ne söyleyecek?” diye kulak kesildiği bir miting de değildi. Erdoğan, “Kürt sorununu çözeceğim” deseydi de çok etkisi olmayacaktı çünkü inandırıcılık ve güven eşiğini çok düşürmüş durumdalar. AKP Hükümeti ve Erdoğan açısından, izlediği politikalar ve kurduğu ittifak gereği de tek seçenek Kürt sorununun varlığını inkar etmek ve şiddet, güvenlik politikalarıyla işi terör olarak sunmaya çalışmak. Bunun ötesinde bir şey söyleme olasılığı kalmadı. “Kürt sorununu çözdüm” ifadesi, kinayeli, mizahi yorumlara konu oldu. Doğrusu, inkarın bu kadar açık ifade edilmesi insanlarda artık öfke de uyandırmıyor. Müstehzi bir gülümseme yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"İnce'ye oy verme eğiliminde artış var"

Genç, HDP'nin oy oranlarında birkaç puan yükseliş tespit ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

İkincisi, eğer cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ki neredeyse seçmenlerin yarısı böyle olacağını düşünüyor, çok büyük bir kısmı ikinci turda yeniden Demirtaş’a oy vermek istiyor. Şunu da belirtelim, seçmen Demirtaş kalır mı kalmaz mı tartışmasına da izin vermiyor önemli oranda, ama olaki kalmazsa, ikinci turda İnce’nin kendilerine dönük daha pozitif bir yönelim içinde olduğunu ifade eden seçmende İnce’ye oy verme eğilimi artış gösteriyor.