Şamdan'da olaylı gece

T24 - İstanbul gecelerinin iki tanıdık ismi Efe Önbilgin ve Armağan Özgörkey, Etiler Şamdan'da yer verme yüzünden tartıştı. Özgörkey'in, Efe Önbilgin'e saldırdığı ve burnunu kırdığı iddia edildi.





Habertürk'ün internet sitesinde yer alan haber şöyle;



Osman Merzeci ve yanlarındaki kız arkadaşlarıyla Etiler Şamdan’da eğlenen Efe Önbilgin tuvalete gidince eğlence kâbusa dönüştü. Efe Önbilgin, döndüğünde yerinde Armağan Özgörkey’i görünce yer vermesini istedi. Masasına dönen Armağan Özgörkey’in, daha sonra geri geldiği ve Efe Önbilgin’e kafa attığı iddia edildi. Armağan Özgörkey, güvenlik görevlileri tarafından çağrılan polisler tarafından gözaltına alınarak Etiler Karakolu’na götürüldü. Özgörkey’in 0.78 promil alkollü olduğu belirlenirken; burnu kırılan Efe Önbilgin, rapor için önce Adli Tıp Kurumu’na ardından tedavi için Amerikan Hastanesi’ne gitti. Armağan Özgörkey ise Sultanahmet’teki İstanbul Adliyesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



‘Ne oldu anlamadım'



Yaşadıklarını Habertürk’e anlatan Efe Önbilgin şunları söyledi: “Ben Osman Merzeci ve arkadaşlarıyla oturuyordum. Tuvaletten geldikten sonra benim yerimde oturduğunu gördüm. ‘Pardon’ diyerek izin istedim. Kalkıp gitti. İki saat sonra geldi ve üzerime saldırdı. Ben kim olduğunu karakolda öğrendim. Yani daha önceden bir ‘Merhaba’lığımız bile yok. Neden böyle oldu ben de anlamadım. Zaten hemen ‘Polis çağırın’ dedim ve tutanak tutturdum.” Armağan Özgörkey’in neden kavga ettiğini bilmediği öne sürüldü.





