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Dünya
Deutsche Welle

Şam'dan Türkiye'ye sert Afrin uyarısı

Suriye Türkiye'nin Afrin'e herhangi bir operasyon düzenlemesi konusunda uyardı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı hava savunma sistemlerinin bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

18 Ocak 2018 18:54

Türkiye Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine operasyona hazırlanırken, Suriye tarafından uyarı geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad Türkiye'nin Afrin'e herhangi bir operasyon düzenlemesi konusunda uyarıda bulunarak, Suriye'ye saldıracak herhangi bir Türk jetinin düşürüleceğini kaydetti.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, "Türk hükümetinin Afrin bölgesine muharebe operasyonları başlatmaları halinde bunun Türk ordusu tarafından yapılan bir saldırı eylemi olarak değerlendirileceği konusunda uyarıyoruz" dedi.

ABD önderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun geçtiğimiz günlerde Suriye'de işbirliği yaptığı YPG militanlarının da yer alacağı 30 bin kişilik bir sınır güvenlik gücü kurmak için çalışma yürüttüğünü açıklaması Türkiye-ABD ilişkilerini gererken Türkiye sert tepki göstererek, Suriye'nin Afrin bölgesine müdahale uyarısında bulunmuştu.

Reuters/SSB/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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