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Dünya

Şam'da pazaryerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Suriye İçişleri Bakanı, Şam'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırının polis memurlarının bulunduğu yere yakın noktada gerçekleştiğini belirtti

09 Şubat 2016 14:23

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir pazar yerinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Şam'ın Mesakin Berze bölgesinde bomba yüklü aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamanın hemen ardından olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği vurgulandı.

Bölgedeki intihar saldırısında toplam 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. IŞİD terör örgütü, kendisine yakın internet sitelerinden yaptığı açıklamada bölgedeki saldırıyı üstlendi.

Öte yandan, önceki günlerde Şam'ın Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Seyyide Zeyneb şehrinde, bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlenmişti. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda, en az 45 kişinin öldüğü, 110'dan fazla yaralı olduğu bildirilmişti.

 

 

 

 

 

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