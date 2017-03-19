T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Şam'da orduyla muhalif güçler arasında çatışma

Suriye ordusunun saldırılara hava harekâtıyla karşılık verdiği bildiriliyor

19 Mart 2017 22:15

Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerinde orduyla silahlı muhalif gruplar arasında şiddetli çarpışmalar yaşandığı haber veriliyor.

Görgü tanıkları muhaliflerin sürpriz saldırısı sırasında kent merkezine top mermileri ve roketler düştüğünü aktardı.

Suriye ordusunun saldırılara hava harekâtıyla karşılık verdiği bildiriliyor.

Gözlemciler, muhaliflerin Cobar bölgesinde ordu mevzilerine saldırmadan önce bomba yüklü araçlarla iki ayrı intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Suriye devlet medyası, saldırıda Cobar'daki gizli tünellerin de kullanıldığını duyurdu.

Şam'da muhaliflerin elinde olan az sayıda bölge bulunuyor.

Cobar, kent merkezine en yakın kasaba.

Kasabanın, bir bölümü muhaliflerle cihatçıların diğer bölümü de ordunun elinde. Cobar'ın denetimi için taraflar iki yılı aşkın bir süredir savaşıyor.

Şam'daki AFP muhabirleri, kent genelindeki patlamalardan sonra ordunun stratejik öneme sahip Abbasid meydanına çıkan yolları kestiğini aktardı.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, ordunun saldırısı altındaki Barzeh, Tişren ve Kabun'daki baskıyı azaltmak için karşı saldırı başlattığını belirtti.

Geçen Çarşamba, Şam'da adliye sarayına düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha sonra kentin batısındaki bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında da 20 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'de altı yıl önce başlayan savaşta 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeGörgüCobarAFPAbbasidHakları GözlemeviBarzeh TişrenKabunMilletler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24