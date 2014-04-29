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Dünya

Şam'da okula havan topu düştü; 14 öğrenci öldü

Şam’ın Şağur bölgesinde bulunan bir okula düşen dört havan topu nedeniyle, 14 öğrenci hayatını kaybetti, 50 öğrenci yaralandı

29 Nisan 2014 16:51

Suriye'nin başkenti Şam'ın Şağur bölgesinde bir okul kompleksine dört havan topu düşmesi nedeniyle 14 öğrencinin hayatını kaybettiği 50 öğrencini de yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, kentin Şağur bölgesine düşen dört havan topundan ikisinin Bedreddin Haseni okul kompleksine düşmesi sonucu 14 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve 50 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) de olayı doğrulayarak yaralıların bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, olayla ilgili detaylı bilgi verilmezken, olayı henüz üstlenen olmadı.

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