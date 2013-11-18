Şam'da kışlaya bombalı saldırı iddiası: 30 ölü

Suriye'de muhalif gruplar, Şam yakınlarında bir kışlaya düzenlenen bombalı saldırıda otuzu aşkın askerin öldüğünü iddia etti. Muhalif kaynaklar, ölenlerden dördünün general rütbeli olduğunu ve patlama sonucu binanın tamamen çöktüğünü söylüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, patlayıcıların bodrum katına yerleştirildiği düşünülüyor. Bu da muhalif savaşçıların güvenlik bariyerini aşarak binaya sızmayı başardıkları şeklinde yorumlanıyor. Suriye devlet televizyonunda ise saldırıyı doğrulayan bir haber yer almadı. Suriye hükümetinden de henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Şam'da çatışmalar artıyor

Başkent Şam, son haftarlarda artan şiddet olaylarına sahne oluyor. Hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmalar başkentin banliyölerinde artış gösterdi. Perşembe günü Şam'ın tarihi merkezinin yakınlarında bomba ve havan topu ateşiyle düzenlenen saldırıda üç kişi ölmüştü. Geçen Pazartesi ise bir havan topunun isabet ettiği okul otobüsünde şoför ve dört çocuk hayatını yitirmişti. Bir kışlayı hedeflediği söylenen bu son saldırı ise Şam'ın kuzey doğusunda yer alan Harasta semtinde meydana geldi.

'Saldırı bir saat erken olsa 200 kişi ölebilirdi'

İngiltere merkezli aktivistlerden oluşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı örgüt, ne tip bir bombanın kullanıldığının açıklık kazanmadığını fakat binanın tümüyle bir enkaz yığınına dönüştüğünü bildiriyor. Patlama sırasında binada sadece gece nöbetçilerinin bulunduğu ve dolayısıyla ölü sayısının çok fazla olmadığı belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, bombanın bir saat önce patlaması halinde can kaybının 200'ü bulabileceğini ifade etti.

Suriye'de Şam ve çevresinin yanısıra, Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Qara'da da yoğun çatışma yaşanıyor. Birleşmiş Milletler(BM) yetkilileri son iki gündür binlerce Suriyeli mültecinin sınırı geçerek Lübnan'a sığındığını söylüyor. BM rakamlarına göre Suriye'de 2011 başlayan isyandan bu yana 100 bini aşkın kişi can verdi.