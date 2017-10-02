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Dünya

Şam'da ikiz intihar saldırısı, ölü ve yaralılar var (2)

(Fotoğraf eklendi) İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre Şam'ın Meydan semtinde polis karakoluna bombalı saldırı gerçekleşti

02 Ekim 2017 20:49

(Fotoğraf eklendi)

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı\'nın (SANA) haberine göre Şam\'ın Meydan semtinde polis karakoluna bombalı saldırı gerçekleşti.
Habere göre, iki intihar bombacısından oluşan terör grubunun bugün öğleden sonra başkent Şam’ın Meydan Semtindeki Polis Karakoluna bombalı saldırıda bulunmaları sonucunda çok sayıda polis ve sivil hayatını kaybetti.
Olay yerine saha ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Muhammed el Şear yaptığı açıklamada; intihar eylemcisi bir teröristin polis karakolu kapısında kendini havaya uçurmasının ardından binanın birinci katına çıkan ikinci bir intihar eylemcisi öldürüldü.
Bakan Şear, saldırıda çok sayıda polis ve sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. (Fotoğraflı)

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