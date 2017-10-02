Şam'da ikiz intihar saldırısı, ölü ve yaralılar var

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı\'nın (SANA) haberine göre Şam\'ın Meydan semtinde polis karakoluna bombalı saldırı gerçekleşti.

Habere göre, iki intihar bombacısından oluşan terör grubunun bugün öğleden sonra başkent Şam’ın Meydan Semtindeki Polis Karakoluna bombalı saldırıda bulunmaları sonucunda çok sayıda polis ve sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine saha ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Muhammed el Şear yaptığı açıklamada; intihar eylemcisi bir teröristin polis karakolu kapısında kendini havaya uçurmasının ardından binanın birinci katına çıkan ikinci bir intihar eylemcisi öldürüldü.

Bakan Şear, saldırıda çok sayıda polis ve sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.