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BBC Türkçe

Şam'da bombalı saldırı: En az 7 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'da, güvenlik birimlerine ait merkezlere yakın bir bölgede bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada en az 7 kişinin öldüğü bildirildi. BM'nin Suriye yetkilileri ise, Perşembe günü ülkede ateşkesin "bazı istisnalar dışında sürdüğü

13 Ocak 2017 05:51

Suriye'nin başkenti Şam'da, yüksek güvenlik birimlerinin bulunduğu bölgede gerçekleşen bombalı saldırıda en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

İntihar saldırısından kaynaklandığı düşünülen patlama, ülkenin en önemli güvenlik birimlerine ait merkezlerin bulunduğu Kafr Sousa mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, bombalı saldırı sonrası birçok arabanın kullanılamaz hale geldiği, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği görüldü.

Saldırı sonrası ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çok sayıda insanın ağır yaralandığını belirtiyor.

Şam'ın güneyinde bulunan Kafr Sousa, aynı zamanda bir çok üst düzey bakan ve yetkilinin yaşadığı bir bölge. Ancak AFP haber ajansına konuşan üst düzey kaynaklar, patlamanın yaşadıkları yerden uzakta gerçekleştiğini belirttiler.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük bir bölümünü kontrolü altında tuttuğu Şam'da, şehrin çeperindeki bölgelerde isyancı gruplar varlıklarını koruyor.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriyeli hükümet güçleri ve isyancı gruplar arasında yapılan ateşkes, 2016 yılının sonunda yürürlüğe girmişti.

Suriye'nin muhaliflerin elindeki Halep'in Azez kasabasında 7 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırıda ise, en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. IŞİD'in, Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki Halep kentini geri almaya çalıştığı biliniyor.

Perşembe günü Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de ateşkes "bazı ististanalar dışında kapsamlı olarak sürdürülüyor".

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