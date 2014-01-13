Şam'da açlıktan kedi eti yiyen aile zehirlendi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı'nda, açlıktan ölenlerin sayısı 44'e ulaşırken açlıktan kedi eti yemek zorunda kalan 7 kişilik Filistinli aile zehirlendi. Filistinli Mülteciler Medya Merkezi Sorumlusu Ala el-Bergusi, "Suriye'deki Yermuk Mülteci Kampı'nda büyük bir dram yaşanıyor. 184 gündür rejimin ablukası devam ediyor ve bugüne kadar açlıktan ölenlerin sayısı 44'e ulaştı" dedi.

Abluka nedeniyle bölgeye yardımların gitmediğini aktaran Bergusi, açlıktan ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.

20 bin kişi risk altında

Bergusi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Yermuk'te değişik nedenlerden 719 Filistinli mülteci öldü. Ülke genelinde ise çatışmalar nedeniyle ölen Filistinli sayısı bin 900'e ulaştı. Yeni yıla girdiğimiz şu kısa süre içerisinde biri 79 yaşında bir ihtiyar olmak üzere 3 kişi Yermuk mülteci kampında açlıktan öldü."

Yermuk Mülteci Kampı'nda olaylardan önce 500 bini aşkın Filistinli mültecinin yaşadığını kaydeden Bergusi, "Abluka öncesinde güç yetirebilenler bölgeyi terk etti ancak şu an içerde 20 bin kişinin kaldığını ve bunların yaşam mücadelesi verdiğini biliyoruz" diye konuştu.

Kedi eti yiyen aile zehirlendi

Suriye Genel Devrim Konseyi, çoğunluğu Filistinli, 20 bin mültecinin yaşadığı Yermuk Kampı'nda açlık ve yokluk nedeniyle kedi eti yemek zorunda kalan bir ailenin zehirlendiğini duyurdu.

Kedi eti yedikten sonra fenalaşan 7 kişilik Filistinli Akil Ailesi'nin, yakınları tarafından kamptaki Filistin Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Konsey'den yapılan açıklamada, zehirlenenler arasında çocukların da olduğu ifade edildi.

Rejim güçlerinin kampa insani yardım girmesine izin vermediği ifade edilen açıklamada, muhalif tutum takınan halkın cezalandırılarak ölüme mahkum edildiği vurgulandı.

Fiyatlar ateş pahası

Bu arada Yermuk Bölgesi Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Sözcüsü Musab Ebu Katade, "Yermuk Kampı'nda bir insanlık dramı yaşanıyor, insanlar kampta buldukları ürünleri 10 katı fiyattan alıyor" dedi.

Esed güçlerinin kampa insani yardım girmesini engellediği için ürünlerin pahalıya satıldığını hatırlatan Ebu Katade, şunları kaydetti:

"Bir kilo dana etti eğer bulabilirseniz 5 bin lira (yaklaşık 80 TL), bir mutfak tüpünün fiyatı 15 bin liraya (yaklaşık 230 TL) kadar yükseldi. İnsanlar hergün açlıktan ölüyor" diye konuştu.

Bir litre benzinin 5 bin Suriye lirasına ulaştığını vurgulayan Ebu Katade, kampta durumun her gün daha da kötüye gittiğini, Duma, Dareyya, Cobar, Kabun ve Muaddamiye'de de durumun çok vahim olduğunu aktardı.

'Kedi eti yenebilir' fetvası

Esed rejimi, geçtiğimiz yıl Doğu Guta ve Yermuk Kampı başta olmak üzere abluka altında tuttuğu bazı bölgelere gıda ile ilaç girişine kısıtlama getirmişti. Kısıtlama zamanla gıda ve ilaç girişinin tümden yasaklanması aşamasına gelince, bu bölgelerde yaşayanlar ağaç yapraklarıyla beslenmek zorunda kalmıştı.

Yetersiz beslenmeden dolayı hasta ve yaşlı yetişkinler ile bebek ölümleri yaşanınca da, Suriyeli alimler, "Zaruretler haram kılınanı mübah kılar" kaidesine dayanarak, "kedi, köpek eti yenilebileceği" fetvası vermişlerdi.