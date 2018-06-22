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Spor

'Sambacılar', uzatmalarda Coutinho ile nefes aldı, Neymar ile noktayı koydu

Brezilya, Kosta Rika'ya karşı tek kale oynadığı maçın normal süresinde gol bulamadı

22 Haziran 2018 19:57

Dünya Kupası'nın büyük favorilerden Brezilya, 2. maçında da beklenenden uzak bir görüntü çizdi ama uzatmada sahneye yine Coutinho çıktı ve takımına galibiyeti getirdi. 

St. Petersburg'da oynanan maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü bırakmayan Sambacılar, uzatma anına kadar golü de bulamadı. Maçın 78. dakikasında bir penaltısı da VAR (Video yardımcı hakem) tarafından iptal edilen Brezilya, 90+1'de ceza sahasında boşta kalan topa dokunan Coutinho ile öne geçti. Mücadelenin 90+7'inci dakikasında Neymar ile bir gol daha bulan Brezilya maçı 2-0 kazandı. 

Brezilya böylece 4 puana yükselirken Kosta Rika puansız kaldı ve Dünya Kupası'na veda eden takımlar arasına katıldı.  

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