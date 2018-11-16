T24 LogoT24 Logo
Gündem

SAMATYA'DA İKİ BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI (2)

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA Fatih Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

16 Kasım 2018 22:39

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA
Fatih Samatya\'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan biriminin bir kısmı çöktü. 
Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
---------------
-Çökme riski olan binalardan görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKMelih OKUMUŞDHA Fatih SamatyaBinalardanCerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili SokağıDoluTamamenDökümü Çökme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24