Samatya’da bina çöktü

İstanbul Fatih'te 3 katlı bina çöktü. Binanın arkasındaki evde yaşayan yaşlı adam, olaydan yara almadan kurtuldu.



Kocamustafapaşa Demircioğlu Sokak'taki 3 katlı bina, yağış nedeniyle çöktü.



Çöken binanın arkasındaki evde tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ali Sami Kesikçi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kesikçi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.



Öte yandan, binanın duvarlarının bir kısmı, caddede park halinde bulunan kullanılamaz haldeki minibüsün üzerine düştü.



Olay yerine gelen polis, çöken binanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Binanın çökme tehlikesi bulunan duvarları kepçe yardımıyla yıkıldı. Minibüsün üzerine düşen parçalar da yine kepçeyle kaldırıldı. Yıkılan binanın yanındaki binada yaşayan Nimet Tivil, yaptığı açıklamada, evde uyurken birden şimşek sesine benzer bir ses duyduğunu söyledi.



Evin duvarının minibüsün üzerine yıkıldığını gördüğünü anlatan Tivil, çocukları ve torunlarının görevliler tarafından güvenlik amacıyla evden çıkarıldığını belirtti.

