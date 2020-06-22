Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangının kontrol alındığı ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

İsatnbul'un Samatya'da İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde 21.30 sularında yangın çıktı. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve binadaki hastalar tahliye edildi.

Valilik, yangının kontrol altına alındığını ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığını açıkladı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 21:30’da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir."