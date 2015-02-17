Samatya Cinayeti'nde 3 bir kişi daha vardı

Samatya'da 84 yaşında Ermeni asıllı Maritsa Küçük'ün öldürülmesiyle ilgili görülen davaya, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.Maritsa Küçük'ün evindeki beyaz renkli kirli örtü üzerindeki 1 No'lu kan lekesinin DNA profilinin sanık Murat Nazaryan'a ait olduğu belirtilen raporda, örtü üzerindeki 3 No'lu kan lekesinin de en az birisi erkek cinsiyetli, birden fazla DNA profiline daha rastlandığı ifade edildi.Mahkeme heyeti de DNA örneklerinin kimlere ait olduğunun araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarlarına gönderilmesine ve sanık Murat Nazaryan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tek sanık ve öldürülen kadının yakınları katıldı

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Nazaryan hazır bulundu. Maktul Küçük'ün avukatı ve yakınları da duruşmaya katıldı.

Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Mahkeme, 14 Kasım 2014 tarihinde Adli Tıp Kurumu'na yazı yazarak, Maritsa Küçük'ün evinde bulunan örtü üzerinde bulunan kan lekeleri üzerinde tespit edilen DNA profillerinin sanığa ait olup olmadığını, başka erkek ya da erkek şahıslara ait olup olmadığının tespit edilmesini istemişti.

Kan izleri sanık dışında en az biri erkek birden fazla kişiye ait

Söz konusu mahkemeye ulaşan raporda beyaz renkli kirli örtü üzerindeki 1 No'lu lekenin DNA profilinin sanık Murat Nazaryan'a ait olduğunu belirtildi. Raporda, örtü üzerindeki 3 No'lu lekenin de en az birisi erkek cinsiyetli, birden fazla DNA profiline daha rastlandığı ifade edildi.

Avukat keskin: polis eksik soruşturma yapmış ve delilleri gizlemiştir

Söz alan Küçük Ailesi'nin avukatı Eren Keskin de, söz konusu örtünün kendileri tarafından arka odada bulunup DNA incelemesi için mahkemeye teslim edildiğini belirterek, "Oysa soruşturma aşamasında evde inceleme yapan polisler tarafından faillerin arka odaya girmediği belirtilmiştir. Bu konuda polis eksik soruşturma yapmış ve delilleri gizlemiştir. Bu polisler hakkında gerekli başvuruları yapacağız" dedi. Ardından duruşma savcısı, sanık Murat Nazaryan'ın tutukluluk halinin devamını isteyerek birden fazla DNA profilinin kim ya da kimlere ait olduğunun tespiti için ilgili kurumlara gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de DNA örneklerinin kimlere ait olduğunun araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarlarına gönderilmesine ve sanık Murat Nazaryan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede Sanık Nazaryan'ın, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.