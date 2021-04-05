Samatta gol orucunu bozdu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı haftanın kapanış müsabakasını sarı-lacivertliler 1-0 kazanmayı başardı. Maçın tek golü 64. dakikada Samatta’dan geldi.

Gol orucunu bozdu

Fenerbahçe, karşılaşmanın 64. dakikasında Samatta ile 1-0 öne geçti. Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti.

Son olarak 25 ocaktaki Kayserispor maçında gol atan Samatta, böylece gol orucunu da bozmuş oldu. Ligde 5 golü bulan Samatta, bu gollerin hepsini iç sahada kaydetti.