Samast'la fotoğraf çektiren emniyet amirinin batıya tayinin Gül engelledi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’la Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren dönemin Samsun Asayiş Müdürü Yakup Kurtaran’ın Malatya’ya emniyet müdür yardımcısı olarak atanmasından rahatsızlık duyan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tepkisini İçişleri Bakanlığı’na iletti. Emniyet Genel Müdürlüğü, şark görevi bittiği için batıya daha iyi bir göreve atanması gereken Kurtaran’ı ‘pasif’ göreve atayacak.

Yıllık izne ayrılan Kurtaran da başka bir ile tayini için dilekçe verdi. Dink suikastının tetikçisi Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun’da bir otobüste yakalanıp Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüş ve çay ocağında elinde Türk bayrağı ile fotoğrafı çekilmişti. Samast’ın kahraman gibi gösterildiği fotoğrafta yanında eski Samsun Asayiş Şube Müdürü Yakup Kurtaran ile bir de asker görünüyordu. Tepki yaratan fotoğrafla ilgili Cumhurbaşkanı Gül’e bağlı Devlet Denetleme Kurulu, ‘Hrant Dink’i hedef haline getiren ve Dink’i öldüren kişinin eline bayrak vererek resim çektiren marjinal anlayış’ değerlendirmesi yapmıştı.

Radikal muhabiri İsmail Saymaz, geçen mart ayında fotoğrafın mimarı Kurtaran’ın cezalandırılmak bir yana ödüllendirildiğini, hem de Hrant Dink’in memleketi Malatya’ya emniyet müdür yardımcısı olarak atandığını ortaya çıkardı. Emniyet ve İçişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Radikal’in haberiyle olaydan haberdar olan Gül, İçişleri Bakanlığı’na haberin doğru olup olmadığını sordu ve doğru olduğunu öğrenince sert tepki gösterdi. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.



Pasif görev verilecek



Prosedüre göre terfi ve rütbe alan Kurtaran’ın bu yıl şark görevi tamamlanıyor ve atamasının batıya yapılması gerekiyordu. Ancak edinilen bilgilere göre, Gül’ün tepkisi üzerine, süreç hızlandı ve Kurtaran’ın batıda bir kentte ‘pasif’ göreve atanması kararlaştırıldı. Kurtaran’ın yıllık izne çıktığı öğrenildi. İçişleri’ne göre Kurtaran’ın rütbesinde değişiklik yapmak mümkün değil ama yeni görevi, o rütbe ile atanabileceği görevler arasında en etkisizi olacak.