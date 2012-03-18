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Samast: Cinayetin kitabını yazıyorum

Ogün Samast, cinayetle ilgili bilinmeyenlerin de içinde olacağı bir kitap yazdığını açıkladı

18 Mart 2012 13:47

 

T24 - Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, cezaevinde cinayetin öncesini ve sonrasına ilişkin bir kitap yazdığını söyledi.

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, cezaevinde cinayetin öncesini ve sonrasına ilişkin bir kitap yazdığını söyledi. Samast, Taraf gazetesine yaptığı “Cinayetten üç ay önce biriyle görüştüm. Birlikte çay içtik. Kim olduğunu anlatacağım” açıklamasında bahsettiği kişiyi ve bilinmeyen bazı olayları da söz konusu kitabında anlatacağını söyledi.

Tutuklu bulunduğu Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde Taraf ’a önemli açıklamalarda bulunan ve 25 sayfalık bir mektup gönderen Ogün Samast, Dink davasının yeniden açılması halinde konuşacağını söyledi. Samast, mektubunda şunları yazdı:


“Beni bu vapura koyanlar nerede”

 

“Yaşamımı kitaplaştırma çalışmalarım var. Bugüne kadar olan süreci, öncesini ve sonrasını, kısaca hayatımı yazıyorum. Birçok bilinmeyeni ve duyulmayanı yazacağım kitap projem üzerinde son hazırlıkları yaptım. 4-5 ay içerisinde yayımlamayı düşünüyorum. Zindanda çatık kaşlı yaşıyorum ve hayatın son vapuruna biletsiz biniyorum. Beni bu vapura yönlendiren, cahilliğimi kullanan, hata ve kusur işlememe neden olanlar nerede? Onlar yapar ve bu yanlarına kâr kalır. Yetmez, bedelini de bize ödetirler. İşte benim de bu yaşam çağının lordlarının mermileri ile oluşmuş çok yara izim var. Akli entrika sarhoşu olmuş bu kişilere ulaşmanın yolunu açıkladım. Hain stüdyolarda birkaç resim de bende var. İlk size açıkladım. Dink cinayeti olmadan üç ay önce yaptığım görüşmeyi ben de çıkar anlatırım. Onlar girişi yapar, ben gelişme ve sonuca ulaşırım. Bakın bunu yazdığım ve yazmaya devam ettiğim kitapta belirteceğim.”

 

“Benim elim kirli ama gönlüm temiz”

 

Tetiği kendisinin çektiğini ancak çektirenlerin başkası olduğunu vurgulayan Samast, avukatının ileri sürdüğü “Ogün’ün cinayette yüzde 21 hata payı olduğu” savunmasını hatırlatarak şunları söyledi: “Ben yüzde 21’lik hata bedelini yüzde 100 ödeyen kurbanım. Zaten tüm savunmalarımda buna vurgu yaptım. Benim elime kirli diyorlar ya. Benim elim kirli, gönlüm temiz. Sizin eliniz temiz ya gönlünüz temiz mi?”

 

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