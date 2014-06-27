Samarra'da Irak ordusu ve IŞİD arasında çatışmalar sürüyor

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde bulunan Tikrit'e perşembe günü asker takviyesi yapan Irak ordusu kenti havadan da bombalamaya devam ediyor. Irak ordusuna bağlı askerler Tikrit Üniversitesi'nin bulunduğu bölgeye iniş yaptı.

Helikopterlerden en az biri silahlı gruplar tarafından düşürüldü. Irak resmi televizyonuna göre, Irak ordusu Tikrit'i iki günde IŞİD'den temizleyeceğini açıkladı ve Tikrit'teki sivilleri evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Reuters’te yer alan habere göre, Tikrit Üniversitesi'nde görev yapan öğretim üyesi Ahmed Cubbur üniversiteye tarım ve spor yüksekokullarında üç Irak helikopterinin inişinin ardından çatışmaların yaşandığını söyledi. Ancak Al Jazeera'da yer alan bilgiye göre bölgede herhangi bir silahlı grup bulunmuyordu ve askerler ayrım gözetmeden ateş ettiler.

Al Jazeera'ye konuşan bir Tikritli "Buraya varil bombası attılar, evdeydik ve arka arkaya iki patlama meydana geldi. Burada kimse yok, bölgede hiçbir silahlı grup yok" diye konuştu.

Başkent Bağdat'ın 160 kilometre kuzeyindeki Tikrit, ülkenin eski lideri Saddam Hüseyin'in doğup büyüdüğü kent. İsyancıların kentte etkin olmaya çalıştıkları biliniyor. Beyci rafinerisi daha önce IŞİD'in eline geçmiş ve bölgedeki çatışmaların artması üzerine binlerce rafineri çalışanı tahliye edilmiş ve ham petrolün rafine edilme işlemi durdurulmuştu. Beyci'de rafinerinin dışında kalan bölge ise hâlâ IŞİD'in elinde.

'Diyala'nın neredeyse tamamı Irak ordusunda'

Sumaria televizyonunun haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanı Hadi Amiri, Saadiye hariç Diyala eyaletinin tamamının Irak ordusunun kontrolünde olduğunu söyledi.

Aynı televizyona göre, Saadiye'nin güneyindeyse Irak ordusuyla IŞİD güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Ayrıca Sumaria'nın Diyala eyaletinde bir emniyet kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Celavla ve Saadiye bölgelerinde yaşayan 100 Kürt aile güvenlik sağlanamadığından dolayı göç etmek zorunda kaldı.