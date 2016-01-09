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Bilim / Teknoloji

Samanyolu'nun en detaylı 'yaş haritası'

Samanyolu'nun merkezden dışa doğru genişlediğine dair tez doğrulandı

09 Ocak 2016 17:29

Astronomlar, Samanyolu'ndaki 70 bin yıldızın yaşını hesaplayarak galaksinin şu ana kadar oluşturulmuş en kapsamlı yaş haritasını çıkardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre yıldızların yaşları kırmızıdan maviye doğru göre renklendirildiği haritada, Samanyolu'nun merkezinde çok sayıda kırmızı yani yaşlı yıldız bulunduğu görülüyor. En yaşlı yıldızların yaklaşık 12 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

 

Tez doğrulandı

 

Yani yıldızların yaş haritası, Samanyolu sarmalının merkezden dışa doğru genişlediğine dair tezi doğruluyor. Samanyolu'nun şu ana kadar çıkarılan en büyük haritası olan çalışma, ABD'nin Florida eyaletindeki 227. Amerikan Astronomik Topluluğu toplantısında tanıtıldı.

Araştırmacılardan Melissa Ness, harita ile 'galaksinin oluşumuna dair benzeri görülmemiş detaylar içeren bir bir çalışma yapmış olduklarını' söyledi. Gök bilimciler yıldızların yaşlarını hesaplayabilmek için iki teleskoptan gelen verileri kullandı.

 

Ağırlıkları hesaplandı

 

Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması sayesinde yıldızların kimyasal yapıları araştırılırken, Kepler uzay teleskobu sayesinde yıldızların ağırlıkları hesaplandı.

Astronomlar bu veriler sayesinde yıldızların yaşını hesaplayan ve yaşına göre renklendiren bir model tasarlayarak Samanyolu'ndaki 70 bin yıldıza uyguladı.

 

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