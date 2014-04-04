Samanyolu'ndan casus iddiası: Bilgisayarımıza suç unsuru yerleştirildi

Samanyolu Yayın Grubu, Kurum çalışanlarının bilgisayarlarındaki dosyaları dışarıdan kişilere servis eden ve üzerinde değişiklik yapılan dosyaları tekrar çalışanların bilgisayarlarına yükleyen bir kişinin tespit edildiği iddiasında bulundu.

Samanyolu Yayın Grubu, 'Gizli Arşiv' adlı Twitter hesabı kullanıcısı veya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesiyse Samanyolu Yayın Grubu çalışanını tehdit ve manipülasyon gibi yöntemlerle kandırarak ondan belge sızdırmak ve bu belgelerde tahrifat yapmak.

CİHAN Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Samanyolu Yayın Grubu'nun yaptığı açıklamaya göre suç duyurusuna neden olan olay şöyle gelişti:

İlk olarak 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kendisi ile irtibat kurulduğunu belirten bir Samanyolu Grubu Çalışanı, kendisine ulaşan 'Gizli Arşiv' kullanıcısıyla yine onların oluşturduğu bir mail hesabı üzerinden görüştü. Bu kişi kendisinden nelerin talep edildiğini de şu şekilde anlattı: "Twitter'da benim bir kurumda çalıştığım yazıyordu. Kuruma yönelik herhalde bir şey düşündüler. Belirli bir dosyalar vardı. İşim gereği dosyaları kurum bilgisayarımda tutuyordum. Bu kurumda çalıştığımı öğrendiklerinde kurumun bilgisayarından onlar da talep ettiler. Bir şeyler istediler benden."

Önceleri talepleri kabul etmediğini, daha sonra üstü kapalı şekilde tehdit edildiği için yapmak zorunda kaldığını öne süren Samanyolu Grubu çalışanı belgeleri aktardığını şu sözlerle itiraf etti: "Ben başta itiraz ettim. Yapamam gibisinden. Sonra da onlar GSM numarama kadar bilgilerimi benimle paylaştılar. Ben bilgileri görünce biraz duraksadım. Bizim böyle bir gücümüz var. Yani istediğimiz bilgileri elde ederiz. Benim de açıkçası birazcık gözüm korktu bu olaylardan sonra. Düşünsenize GSM numaranızı bulanlar kişisel bilgilerinizi de alıyor zaten. Ne yapmaz? Ondan sonra aktardım. Bunlar işimize yarayabilir gibi bir mesaj yollamışlardı. Herkesin bildiği belgelerdi. Bir kesit alacaklar zannettim ben."

Samanyolu Yayın Grubu'nun yaptığı açıklamaya göre; o belgeler arasında iddianame klasörü, köşe yazısı gibi internet ortamından bile edinilebilecek haber malzemeleri var.

İddiaya göre 'Gizli Arşiv' hesabı tam da o günlerde Samanyolu arşivine ulaştığını belli eden bir tweet atmıştı.

Açıklamada, Samanyolu Yayın Grubu çalışanlarının bilgisayarlarından bu belgeleri alarak 'Gizli Arşiv'e sızdıran kişi Gizli Arşiv'in belgeleri birer suç unsuruna dönüştürecek ekler yaparak geri yolladığı ve kurum çalışanlarının bilgisayarlarına bunları yerleştirmesini istendiği iddia edildi. Açıklamada bu itiraf şöyle yer aldı: “Bir dosyada değişiklik yapmışlar. Bir tane paragraf değişikliği. Bu dosyayı benim bilgisayarıma yolladılar. O gizli e-mail üzerinden. Mailde de şöyle yazıyordu; 'Bunu haber muhabirlerden birisine atabilir misiniz?' Bir bayanın bilgisayarına. O bayan muhtemelen haber yapmıştı. 'O haberi yapan bayanın bilgisayarına yerleştir' gibilerinden yaptılar."

Samanyolu Grubu’nun açıkalamasına göre bahsi geçen metin bir köşe yazısıydı ve samanyoluhaber.com sitesinde de yayınlanmıştı. Köşe yazısına eklenen ve bayan muhabirin bilgisayarına atılması istenen metin şöyle; "X olarak benim görüşüm piramit yapısının üst düzeyindekileri korumamız için dini ön plana daha fazla çıkarmalı alt tabakamızı korumalıyız. Komplolara devam edilmeli. Yeni ses kayıtları oluşturmalıyız. AK Parti hükümeti ve başbakan gitmelidir. Derhal ve bizzat bu yapılamaz ise cemaatimiz ve Hocaefendimizin gerçek yüzü açığa çıkacaktır. Cemaatin itibarı da kalmayacaktır."