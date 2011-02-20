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Yaşam

Samanyolu'nda 100 milyar gezegen var

Bilim insanları, galaksideki gezegen sayısıyla ilgili ilk kez tahminde bulunarak, "Samanyolu galaksisinde en az 100 milyar gezegen bulunuyor" açıklaması yaptı.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - Bilim insanları, galaksideki gezegen sayısıyla ilgili ilk kez tahminde bulunarak, "Samanyolu galaksisinde en az 100 milyar gezegen bulunuyor" açıklaması yaptı.

Bilim insanlarının, galaksideki gezegen sayısıyla ilgili ilk kez yaptığı tahminde astronomik bir sayı ortaya konularak, "Samanyolu galaksisinde en az 100 milyar gezegen bulunuyor" denildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gezegen avcısı teleskobu Kepler'den elde edilen ilk sonuçlara dayanılarak yapılan tahminlere göre, bu gezegenlerin en az 500 milyonu hayatın varlığına olanak tanıyan ne çok sıcak, ne de çok soğuk bölgede bulunuyor.       

Kepler bilim ekibi başkanı William Borucki, bilim adamlarının ilk yıl gece gökyüzünün küçük bir bölümünün araştırmalarında gezegen sayısını tuttuğunu ve ardından hangi yıldızların gezegenleri olduğu tahmininde bulunduklarını anlattı.       

Açıklamaya göre, bilim adamları, iki yıldızdan birinin gezegenleri bulunduğunu ve 200 yıldızdan birinin de yaşama olanak tanıyan bölgede gezegenleri olduğunu hesapladı.       

Samanyolu Galaksisi'nde en az 100 milyar yıldız bulunuyor.

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