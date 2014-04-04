'Samanyolu Yayın Grubu'na kumpas' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında sık sık dillendirdiği 'Cemaate yönelik operasyon yapılacağı' yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili Samanyolu Grubu'nun yayın organlarında yer alan iddiaya göre, Grup çalışanlarının bilgisayarlarına, dışarıdan suç unsuru taşıyan dosyalar yüklendi.

İddiaya göre, hükümete yakın bazı gruplar, Samanyolu Yayın Grubu çalışanlarının bilgisayarlarına ulaşıp, üzerlerinde değişiklik yapılan dosyaları çalışanların bilgisayarlarına yüklemeye çalıştı. Kendisi de Samanyolu çalışanı olan bir kişinin tehdit edilerek suç unusuru taşıyan dosyaları çalışanların bilgisayarlarına yüklemesi için zorlandığına dikkat çekilen haberde, söz konusu kişinin tüm bu faaliyetleri itiraf ettiği öne sürüldü.

Grubun haber sitesi Samanyolu Haber'de yer alan haber şöyle:



"Kendisi de bir Samanyolu çalışanı olan kişi, bütün bu faaliyetleri yaptığını itiraf etti. "Milli duygularımı kullanıp beni tehdit ettiler" diyen kişinin bilgi ve belgeleri sızdırdığı Gizli Arşiv adlı Twitter hesabı kullanıcısı veya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Masum insanları suçlu gibi göstermek amacıyla yapıldığı tahmin edilen akıl almaz bir girişim deşifre oldu. Bir Samanyolu Yayın Grubu çalışan olan o şahıs konuştu: "İlk olarak vatanseverliği ön planda tutarak iletişim kurdular. Ben de güvendim açıkçası onlara. Psikolojik beyin yıkama tarzında bir şey oldu."



Yaptığı yasadışı faaliyet önce kendi yakınları tarafından ihbar edildi. Ardından delilleri ve itiraflarıyla belgelendi. O, ilk olarak 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kendisine ulaşıldığını anlattı: "İlk olarak Gizli Arşiv diye paylaşım platformuydu. İnternete Twitter'a girdiğimiz zaman zaten çeşitli adresleri de çıkıyor. 17 Aralık'tan sonra diyebilirim. Seçimler olmadan."



Kendisine ulaşan Gizli Arşiv kullanıcısıyla yine onların oluşturduğu bir mail hesabı üzerinden görüştüğünü söyleyen kişi kendisinden nelerin talep edildiğini de anlattı: "Twitter'da benim bir kurumda çalıştığım yazıyordu. Kuruma yönelik herhalde bir şey düşündüler. Belirli bir dosyalar vardı. İşim gereği dosyaları kurum bilgisayarımda tutuyordum. Bu kurumda çalıştığımı öğrendiklerinde kurumun bilgisayarından onlar da talep ettiler. Bir şeyler istediler benden."



Önceleri talepleri kabul etmediğini, daha sonra üstü kapalı şekilde tehdit edildiği için yapmak zorunda kaldığını öne süren kişi belgeleri aktardığını itiraf etti: "Ben başta itiraz ettim. Yapamam gibisinden. Sonra da onlar GSM numarama kadar bilgilerimi benimle paylaştılar. Ben bilgileri görünce biraz duraksadım. Bizim böyle bir gücümüz var. Yani istediğimiz bilgileri elde ederiz. Benim de açıkçası birazcık gözüm korktu bu olaylardan sonra. Düşünsenize GSM numaranızı bulanlar kişisel bilgilerinizi de alıyor zaten. Ne yapmaz? Ondan sonra aktardım. Bunlar işimize yarayabilir gibi bir mesaj yollamışlardı. Herkesin bildiği belgelerdi. Haberleri yapılmış belgelerdi. Onların bir bölümünden bir kesit alacaklar zannettim ben."



O belgeler arasında iddianame klasörü, köşe yazısı gibi internet ortamından bile edinilebilecek haber malzemeleri var. Gizli Arşiv hesabı tam da o günlerde Samanyolu arşivine ulaştığını açık eden böyle bir Tweet atmıştı. Ancak Samanyolu Yayın Grubu çalışanlarının bilgisayarlarından bu belgeleri alarak Gizli Arşiv'e sızdıran kişinin itirafları bununla sınırlı değil. O, Gizli Arşiv'in belgeleri birer suç unsuruna dönüştürecek ekler yaparak geri yolladığı ve kurum çalışanlarının bilgisayarlarına bunları yerleştirmesini istediğini anlattı: "Arkasından da bir dosyada değişiklik yapmışlar. Bir tane paragraf değişikliği . Bu dosyayı benim bilgisayarıma yolladılar. O gizli email üzerinden. dosyada da mailde de şöyle yazıyordu. Bunu haber muhabirlerden birisine atabilir misiniz? Bir bayanın bilgisayarına. O bayan muhtemelen haber yapmıştı. O haberi yapan bayanın bilgisayarına yerleştir gibilerinden yaptılar."

Şahsın bilgisayarında da bulunan bu belge, onun ifadesine göre Gizli Arşiv kullanıcısının gönderdiği suç unsuruna dönüştürülmeye çalışılmış malzemelerden sadece biri. Peki bu gibi yöntemlerle masum insanlara kumpas kurmak bu kadar kolay mı?

"Kesinlikle rahatlıkla yapılabilir. Çünkü bu dosyayı bilinmeyen bir klasör oluştururlar bilgisayarın içinde. Kullanıcının bir haberi yoktur. Haberi olmadan o dosyayı onun içine atabilirler. Herhangi bir baskın sırasında da o bilgisayarda sürekli varmış, o dosyadan haberdarmış gibi olur."



Deşifre olan olay, Samanyolu Yayın Grubu'na yapılmaya çalışılan kumpasın Hizmet Hareketi ile ilişkilendirilen diğer kurumlar için de devreye sokulmaya uğraşıldığı endişesini doğurdu. Samanyolu Yayın Grubu çalışanını tehdit ve manipülasyon gibi yöntemlerle kandırarak ondan belge sızdıran ve bu belgelerde tahrifat yapan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu."