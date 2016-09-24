Samanyolu Yayın Grubu Başkanı: Dilekçe yazacak avukat bile bulamıyorum

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen cemaatinin yayın organlarından olan ve OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, tutuklu yargılandığı Tahşiyecilere yönelik usulsüzlük davasında dün ifade verdi. Karaca savunmasında, "Çok zor şartlarda savunma yapıyorum. Avukatlar bıraktı, bir kısmı tutuklandı. Bir dilekçe yazacak avukat bile bulamıyorum" dedi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Karaca'nın yanında bekleyen jandarma görevlilerinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı Canel Rüzgar, jandarmalara Karaca'nın yanından ayrılmalarını söyledi.

"Köksal neden yok?"

Daha sonra suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Hidayet Karaca, Tahşiye grubuna yapılan operasyonun talimatını, dönemin Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal'ın verdiğini belirterek "O neden burada yok. Operasyonun talimatını kendisinin verdiğini söyledi" diye konuştu. 33 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından Fethullah Gülen'le 2 numaralı tutuklu sanık Karaca hakkında 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.