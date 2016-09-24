T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı: Dilekçe yazacak avukat bile bulamıyorum

"Çok zor şartlarda savunma yapıyorum. Avukatlar bıraktı, bir kısmı tutuklandı"

24 Eylül 2016 12:00

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen cemaatinin yayın organlarından olan ve OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, tutuklu yargılandığı Tahşiyecilere yönelik usulsüzlük davasında dün ifade verdi. Karaca savunmasında,  "Çok zor şartlarda savunma yapıyorum. Avukatlar bıraktı, bir kısmı tutuklandı. Bir dilekçe yazacak avukat bile bulamıyorum" dedi. 

Sabah'ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Karaca'nın yanında bekleyen jandarma görevlilerinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı Canel Rüzgar, jandarmalara Karaca'nın yanından ayrılmalarını söyledi.

"Köksal neden yok?"

Daha sonra suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Hidayet Karaca, Tahşiye grubuna yapılan operasyonun talimatını, dönemin Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal'ın verdiğini belirterek "O neden burada yok. Operasyonun talimatını kendisinin verdiğini söyledi" diye konuştu. 33 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından Fethullah Gülen'le 2 numaralı tutuklu sanık Karaca hakkında 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ETİKETLER

Hidayet KaracaSamanyolu Yayın Grubu BaşkanıOğuz Kaan Köksal

İlgili Haberler

Hidayet Karaca AİHM'e başvurdu

AİHM'e gönderilen dilekçede Karaca'nın kayıplarının telafisi için ivedilikle tahliye edilmesi talep edildi

Hidayet Karaca: İdam kalkmamış olsaydı biz de asılırdık

Mehmet Baransu: Gazeteciler yargılanıyor ama gazeteciler sessiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24