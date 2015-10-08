Samanyolu TV: Bize bildirim yapılmadı, ihbar telefonundan öğrendik

Digiturk aralarında Samanyolu TV'nin de bulunduğu 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Samanyolu Haber’in (S Haber) Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, "Mahkeme kararı ile bile böyle bir şey yapamaz. Biz de hakkımızı savunacağız" dedi. Digiturk'ün kendilerine bildirim veya uyarı yapmadığını söyleyen Yıkar, "Biz kanalın platformdan alındığını gelen ihbar telefonlarından öğrendik” ifadelerini kullandı.

Metin Yıkar, kararın yanlı ve yanlış olduğunu söyleyerek, "Digiturk'ten bir savcı talebi ile platformdan çıkarıldığımız belirtiliyor. Ama ne avukatlarımıza ne de yöneticilerimize bu kararın, uygulamanın hangi maddeye dayanarak yapıldığına dair bildirimde bulunulmadı. Savcı böyle bir uygulamada bulunamaz, mahkeme kararı ile bile böyle bir şey yapamaz. Biz de mahkemelerde, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa'da, dünyanın neresinde olursa olsun hukuki haklarımızı savunacağız" dedi.

"Savcı böyle bir uygulamada bulunamaz"

Söz konusu kararın 1,5 senedir devam eden sürecin bir parçası olduğunu ifade eden Yıkar, "Malum hem yayın grubumuza hem medyaya baskı var. Yani hem meydanlardan 'bunların kanallarını takip etmeyin' deniliyor, hem de kanalımıza konuk olanlara baskı yapılıyor. Ama ellerinde hiçbir şey yok. Samanyolu kanalları 22 senedir bu ülkede yayın yapıyor. Samanyolu kanalları ülkenin en güvenilir kanalları olarak adını kalın çizgilerle yazdırdı" dedi. Yıkar, şöyle devam etti:

"Her şey ortada... Bir algı operasyonu ile baskıcı durum ile karşı karşıyayız. Digiturk'ten bir savcı talebi ile platformdan çıkarıldığımız belirtiliyor. Ama ne avukatlarımıza ne de yöneticilerimize bu kararın, uygulamanın hangi maddeye dayanarak yapıldığına dair bildirimde bulunulmadı. Savcı böyle bir uygulamada bulunamaz, mahkeme kararı ile bile böyle bir şey yapamaz. Digiturk tazminatı göze alarak yayınları durdurdu. Biz de mahkemelerde, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa'da, dünyanın neresinde olursa olsun hukuki haklarımızı savunacağız. "

Metin Yıkar, "Biz kanalın platformdan alındığını gelen ihbar telefonlarından öğrendik" diye konuştu. Konuyu yargıya taşıyacaklarını ve her hukuk yolunun deneneyeceklerini aktardan S Haber Genel Yayın Yönetmeni, ayrıca şunları söyledi:

"Digiturk müşterilerini kandırdı"

"İlk olarak Rekabet Kurumu'na ve ticaret mahkemelerine kararın uygulanamayacağı itirazı yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel aldığı bir karar vardı. Bu çerçevede yapılacak baskı ve sansürün Anayasa Mahkemesi'ne gidişi söz konusu olacak. Tüm tazminatlar talep edilecek. Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gelecektir. Öte yandan Digiturk bütün abonelerine taahhüt veriyor, 'elimde bu kadar kanal var' diye. Bu, şu anlama geliyor, demek ki; Digiturk müşterilerini kandırdı. Şunu tüketici bilmeli; mahkemelerine gittiğinde platformun aboneleri paralarını alabilecek durumda. Karar tartışmalı. Ben herkesi kararı protesto etmeye davet ediyorum."