T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samanyolu TV: Bize bildirim yapılmadı, ihbar telefonundan öğrendik

"Dünyanın neresinde olursa olsun hukuki haklarımızı savunacağız"

08 Ekim 2015 22:11

Digiturk aralarında Samanyolu TV'nin de bulunduğu 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Samanyolu Haber’in (S Haber) Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, "Mahkeme kararı ile bile böyle bir şey yapamaz. Biz de hakkımızı savunacağız" dedi. Digiturk'ün kendilerine bildirim veya uyarı yapmadığını söyleyen Yıkar, "Biz kanalın platformdan alındığını gelen ihbar telefonlarından öğrendik” ifadelerini kullandı.

Metin Yıkar, kararın yanlı ve yanlış olduğunu söyleyerek, "Digiturk'ten bir savcı talebi ile platformdan çıkarıldığımız belirtiliyor. Ama ne avukatlarımıza ne de yöneticilerimize bu kararın, uygulamanın hangi maddeye dayanarak yapıldığına dair bildirimde bulunulmadı. Savcı böyle bir uygulamada bulunamaz, mahkeme kararı ile bile böyle bir şey yapamaz. Biz de mahkemelerde, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa'da, dünyanın neresinde olursa olsun hukuki haklarımızı savunacağız" dedi.

 

"Savcı böyle bir uygulamada bulunamaz"

 

Söz konusu kararın 1,5 senedir devam eden sürecin bir parçası olduğunu ifade eden Yıkar, "Malum hem yayın grubumuza hem medyaya baskı var. Yani hem meydanlardan 'bunların kanallarını takip etmeyin' deniliyor, hem de kanalımıza konuk olanlara baskı yapılıyor. Ama ellerinde hiçbir şey yok. Samanyolu kanalları 22 senedir bu ülkede yayın yapıyor. Samanyolu kanalları ülkenin en güvenilir kanalları olarak adını kalın çizgilerle yazdırdı" dedi. Yıkar, şöyle devam etti:

"Her şey ortada... Bir algı operasyonu ile baskıcı durum ile karşı karşıyayız. Digiturk'ten bir savcı talebi ile platformdan çıkarıldığımız belirtiliyor. Ama ne avukatlarımıza ne de yöneticilerimize bu kararın, uygulamanın hangi maddeye dayanarak yapıldığına dair bildirimde bulunulmadı. Savcı böyle bir uygulamada bulunamaz, mahkeme kararı ile bile böyle bir şey yapamaz. Digiturk tazminatı göze alarak yayınları durdurdu. Biz de mahkemelerde, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa'da, dünyanın neresinde olursa olsun hukuki haklarımızı savunacağız. "

Metin Yıkar, "Biz kanalın platformdan alındığını gelen ihbar telefonlarından öğrendik" diye konuştu. Konuyu yargıya taşıyacaklarını ve her hukuk yolunun deneneyeceklerini aktardan S Haber Genel Yayın Yönetmeni, ayrıca şunları söyledi:

 

"Digiturk müşterilerini kandırdı"

 

"İlk olarak Rekabet Kurumu'na ve ticaret mahkemelerine kararın uygulanamayacağı itirazı yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel aldığı bir karar vardı. Bu çerçevede yapılacak baskı ve sansürün Anayasa Mahkemesi'ne gidişi söz konusu olacak. Tüm tazminatlar talep edilecek. Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gelecektir. Öte yandan Digiturk bütün abonelerine taahhüt veriyor, 'elimde bu kadar kanal var' diye. Bu, şu anlama geliyor, demek ki; Digiturk müşterilerini kandırdı. Şunu tüketici bilmeli; mahkemelerine gittiğinde platformun aboneleri paralarını alabilecek durumda. Karar tartışmalı. Ben herkesi kararı protesto etmeye davet ediyorum."

 

 

ETİKETLER

Metin Yıkarsamanyolu tvsansürmedyadigiturkplatformyayın

İlgili Haberler

Digiturk sansürü; savcılık yazdı, 7 kanalı yayından çıkardı!

Digiturk, Al-Jazeera’nın da sahibi olan Katarlı Bein Media Group tarafından satın alınmıştı

Avrupa Birliği de Digiturk sansürüne tepki gösterdi: Buna tahammül edemeyiz

"Bu çok açık bir şekilde kamuoyunu etkileme amaçlı yapılıyor ve demokratik bir seçim süreciyle çelişiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24