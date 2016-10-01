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Kültür-Sanat

Samanyolu şarkısıyla tanınan bestekâr Berkant Akgürgen'in 4. ölüm yıl dönümü...

Berkant, 1 Ekim 2012'de hayatını kaybetmişti

01 Ekim 2016 15:23

'Samanyolu' şarkısı ile tanınan bestekâr Berkant Akgürgen'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Akciğer kanserine karşı sürdürdüğü mücadeleye yenik düşen Berkant, tedavi gördüğü 1 Ekim 2012'de Şişli'deki Özel Memorial Hastanesi'nde  hayatını kaybetmişti.

 

'Samanyolu' ile gelen şöhret

 

1938 yılında doğan Berkant , ortaöğrenim yıllarında mızıka ile edindiği müzik tutkusunu, piyano çalmaya başlayarak sürdürdü. 1956 yılında yatılı olarak okuduğu Denizli Lisesi'nden mezun oldu. İlk kez 1957 yılında Ankara'da bir düğün salonunda Üstün Poyrazoğlu Orkestrası ile sahneye çıktı. Aynı yıl kurduğu Jüpiter Kenteti adlı müzik topluluğu ile gece kulüplerinde çalıştı. Bu süreçte tanınmasının ardından TRT Ankara Radyosu'nda program yapmaya başladı.

Askerlik sürecinde bando takımında yer almasının ardından İstanbul'a giderek saksafon çalmayı öğrendi. 1964'te Ankara'da Yurdaer Doğulu ile orkestra kurarak çalışmalarını sürdürdü. 1965 yılında Vasfi Uçaroğlu Orkestrası'na solist olarak katılan Berkant, ilk plağını aynı yıl çıkardı. Sezen Cumhur Önal, Metin Bükey ve Teoman Alpay ile de çalışan sanatçı, 1967 yılında çıkardığı Samanyolu adlı şarkısıyla çok kısa sürede zirveye tırmandı. 1967'de sinema alanında da yer alan Berkant, 1971 yılına kadar çeşitli filmlerde rol aldı. Beste ve şarkı sözü uyarlaması, yazarlığı yaptı.

Berkant'ın seslendirdiği, sözlerini Teoman Alpay'ın yazdığı ve bestesi Metin Bükey'e ait olan 'Samanyolu' adlı şarkı, 1969 yılında Hollandalı pop şarkıcısı David Alexander Winter tarafından 'Oh Lady Mary' adıyla seslendirilince batıda da tanınan bir parça haline geldi. Fakat parçayı tüm dünyada tanıtan şarkıcı Patricia Carli oldu. Şarkının plağı 1968 yılında 100 bin üzerinde satarak Türkiye'de platin plak alan ilk plak olur.

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