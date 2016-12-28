Samanyolu dışından 6 yeni sinyal daha tespit edildi

Mart ayında Samanyolu Galaksisi’nin dışından gelen ve kaynağı bilinmeyen 10 adet radyo sinyali tespit edilmesinin ardından 6 yeni düzenli sinyale daha ulaşıldı.

Yeşilist'ye yer alan habere göre, bu tarz sinyalleri ilk kez algıladığımızı belirten bilimciler, alınan 10 yeni sinyalin ardından sinyallerin kaynağı olarak görünen noktayı inceleme altına almıştı. Geçtiğimiz günlerde bu noktadan 6 adet daha radyo sinyali geldi.

Sayısından ziyade gücü dikkat çekiyor

Sadece milisaniyelerle ölçülebilecek kadar kısa süren bu sinyallerin oluşması aslında uzayda alışılmadık bir durum değil. Hızlı radyo patlamaları (FRB) olarak adlandırılan bu sinyallerden her gün 2 bin kadarının galaksimiz içinde oluştuğu düşünülüyor. Ancak bunların çoğu kısa süreli ve güçsüz sinyaller olduğu için tespit etmemiz kolay olmuyor.

Galaksimizin dışında meydana gelip bize kadar ulaşan sinyaller ise bugüne kadar tespit ettiklerimize göre çok daha güçlü. Tek bir sinyal, Güneş’in bir gün boyunca ürettiği enerjinin tamamı kadar enerji açığa çıkarıyor. Bilimciler bu sinyallerin kaynağı konusunda henüz net bir bilgiye ulaşabilmiş değil.

Kara delik teorisiyle çelişiyor

Daha önceki düşünce FRB sinyallerinin iki nötron yıldızının çarpışması sonucu bir kara deliğin oluşması sırasında açığa çıktığı yönündeydi. Ancak bu açıklama, tek bir noktadan birden fazla sinyal gelemeyeceği anlamına geliyor. Oysa galaksimizin dışındaki bir noktadan gelen sinyaller bugüne kadar 17 kez kaydedildi. Yani mevcut açıklama, bu bilgilerle uyuşmuyor.

Ancak bilimciler bu durumun kara delik oluşumu teorisinin yanlış olduğu anlamına geldiğini düşünmüyor. Daha önce tespit ettiğimiz sinyaller gerçekten nötron yıldızı çarpışmaları sebebiyle oluşuyor olabilir. Galaksimiz dışından gelen sinyallerin kaynağı ise ‘egzotik bir gök cismi’ olabilir. Bu sinyallerin bilinçli varlıklar tarafından özellikle gönderildiği fikrini de değerlendirmek gerekiyor ancak buna dair herhangi bir kanıt yok.

Galaksi dışından gelen FRB sinyallerinin tekrar edebilme yeteneğinin sadece oradaki kaynağa özgü mü olduğu konusunda bilgi edinmek, uzayda tespit edilecek yeni radyo sinyallerinin kaynağını tespit etmek açısından önemli bir rol oynuyor.