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Samanlıktaki cesetle ilgili 2 şüpheli adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Ali Çaputçu'nun cesedinin, yangın çıkan samanlıktaki beton direğe zincirle bağlı halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eşi E

14 Aralık 2017 05:23

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST
Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesinde, Ali Çaputçu\'nun cesedinin, yangın çıkan samanlıktaki beton direğe zincirle bağlı halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eşi E.Ç. ile Ali Çaputçu’nun ikinci kuşaktan kuzeni olan H.İ.K.’nin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden H.İ.K. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, E.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BOĞULUP, YAKILMAK İSTENMİŞ
Ali Çaputçu’nun yapılan ilk otopsisinde boğularak öldürüldüğü, sonra da samanlıktaki beton direğe bağlanarak yakılmak istendiği belirlendi.

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