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Samanlıktaki cesetle ilgili 2 şüpheli adliyede

Sait KARADUMAN/ŞUHUT (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, Ali Çaputçu'nun (30) cesedinin, yangın çıkan samanlıktaki beton direğe zincirle bağlı halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve köyden bir erkek şüpheli, jandarmadaki

13 Aralık 2017 20:46

Sait KARADUMAN/ŞUHUT (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut ilçesinde, Ali Çaputçu\'nun (30) cesedinin, yangın çıkan samanlıktaki beton direğe zincirle bağlı halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve köyden bir erkek şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şuhut\'a bağlı Mahmutköy\'de dün sabah saatlerinde bir evin samanlığından duman çıktığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Samanlıkta inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, içerideki beton direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Ali Çaputçu\'ya ait olduğu belirlendi.
Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, ilk etapta, Çaputçu\'nun eşi E.\'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4\'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ali Çaputçu\'nun eşi E. ile aynı köyden bir erkek şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
MUHTAR OLAYI ANLATTI
Köy Muhtarı Hidayet Yalçın, olay sonrası şok ve şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından Ali Çaputçu\'nun cansız bedenini, içerideki beton kolona zincirle bağlı halde gördüğünü anlatan Hidayet Yalçın, \"Köyümüz örnek bir köydür, bunu herkes bilir. Sabah namazından geldim, kahvaltı ortasında bir telefon geldi, \'Ali Çaputçu duman içinde kalmış samanlık yanıyormuş yetiş\' diye. Apar topar evine gittim. Etraf kalabalıktı, itfaiye de oradaydı. İtfaiye müdahale ediyordu ancak içeri giremedik. Savcı Bey girdi. Ben de kapıdan girdim, 1 metre ilerledim baktım, ceset rükû almış şekilde duruyordu. Kendimi dışarı zor attım. Böyle bir şeyin olması bizler için utanç verici\" dedi.
Muhtar Yalçın, Çaputçu\'nun çok iyi biri olduğunu ve çevresi tarafından da sevilip sayıldığını belirtti.

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