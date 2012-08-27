Samanlıkta saklanan 100 bin lira yandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde samanlıkta çakmakla oynayan bir çocuğun çıkardığı yangında, samanlar arasında saklanan 100 bin lira yanarak kül oldu.

Çocukların haber vermesi üzerine samanlığa koşan anne Yıldız ve baba Hakkı Üncü, çabalarına rağmen alevleri söndüremedi. Büyüyen yangın, samanlığın yan kısmındaki hayvan ağılına da sıçradı.

Hayvanları barınaktan çıkarmayı başaran Hakkı Üncü'nün yardım istemesi üzerine köy halkının yanı sıra Orhangazi ve Gemlik belediyeleri itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Tüm çabalara rağmen samanlık ve hayvan barınağı tamamen yandı.

Hakkı Üncü, bir süre önce sattığı hayvanların geliri olan 100 bin lirasını samanlığa sakladığını öne sürerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenalaşan Yıldız Üncü ise tüm birikimlerinin yangında yok olduğunu ifade etti. Üncü'ye bölgedeki sağlık ekipleri müdahale etti.