Samanlı Dağları'na RES projesi; "Burada yapılacak her şey doğaya zarar verir"

Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya sınırları arasında kalan Samanlı Dağları'na rüzgar enerji santrali (RES) yapılmak için hazırlanılıyor. Projeye göre 113 adet türbin yapılacak. Projeye karşı mücadele başlatan bir vatandaş ise "Burada yapılacak her şey doğaya zarar verir" dedi.



Birgün gazetesi muhabiri Mehmet Karagöz'ün haberine göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Hacıosman, Kutluca, Candarlı, Elmalı ve Kırıntı köylerine kurulmak istenilen RES’e karşı etkin bir mücadele yürüten Veteriner Hekim Ahmet Bülent Üçok, projenin ayrıntılarını, “Bu proje o kadar çarpık ki. Mogan Enerji yürütüyor. Proje üç kere revize edildi. Hala diyorlar ki biz doğaya zarar vermeyeceğiz vs. Fakat kendilerinin kucağına verilen projenin doğaya zarar vermeme gibi bir şansı yok. Burada yapılacak her şey doğaya zarar verir” sözleriyle anlattı.

"Karaleyleğin üreme noktası"

Bölgenin kuşlar için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Üçok, kısa süreli bir gözlemin öneminin olmadığını uzun süreli bir keşfe ihtiyaç olduğunu söyledi. Üçok konuyla ilgili, "Buralar leyleklerin göç yolu. Nisan ayında yüzlerce leylek köylerin çayırlarında mola verirler. Örneğin burada karaleylek yerleşimi var ve üreme bölgesi. Karaleylek çok az ender görünen bir kuş.” ifadelerini kullandı.



“ÇED Toplantısında ‘mümkün olduğu kadar ağaçsız alanı seçeceğiz’ denilse de, bu dağlarda ağaçsız alan yok” diyerek sözlerine devam eden Üçok, hem RES için hem de inşaat araçlarına yol yapmak için oldukça fazla ağaç kesiminin planlandığını ve bunun bölgedeki yaban hayatı da olumsuz etkileyeceğini de sözlerine ekledi.