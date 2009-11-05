T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Samanları yağmurdan Türk bayrağı ile korudu!

Tekirdağlı çiftçi Ahmet Tayer, saman balyalarını yağmurdan korumak için Türk bayraklı Atatürk afişi ile kapattı.

05 Kasım 2009 02:00

Tekirdağ'da ahırının yanındaki saman balyalarını yağmurdan korumak için Türk bayraklı Atatürk afişi ile kapatan çiftçi Ahmet Tayer, 'Bayrak kanununa muhalefet' suçunu işlediği gerekçesiyle polis merkezine götürüldü.

Gündoğdu Mahallesi Göçmen Konutları Mevkii'nde bir kişinin Türk bayraklı Atatürk afişine saygısızlıkta bulunduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine çiftlik evine giden polis ekipleri, afişin iplerle bağlanarak samanların üzerine kapatıldığını belirledi.

Afişin fotoğraflarını çeken polis ekipleri samanların sahibi çiftçi Ahmet Tayer'i bularak afişin kaldırılmasını istedi.

Samanların üzerindeki 4x6 boyutlarındaki Türk bayraklı Atatürk resimli afişi samanlar üzerinden kaldıran çiftçi Ahmet Tayer, "Kötü niyetim yok. Çöpe atılmıştı. Bizde samanlar ıslanmasın diye üzerine örttük. Bu şekilde yanlış algılanacağını hiç düşünmedim" dedi.

'Bayrak kanununa muhalefet' suçu işlediği için Ahmet Tayer, afişle birlikte Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tayer'in evinin camında ise Türk bayrağı astığı görüldü.

Soruşturma sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24