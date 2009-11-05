Samanları yağmurdan Türk bayrağı ile korudu!

Tekirdağ'da ahırının yanındaki saman balyalarını yağmurdan korumak için Türk bayraklı Atatürk afişi ile kapatan çiftçi Ahmet Tayer, 'Bayrak kanununa muhalefet' suçunu işlediği gerekçesiyle polis merkezine götürüldü.



Gündoğdu Mahallesi Göçmen Konutları Mevkii'nde bir kişinin Türk bayraklı Atatürk afişine saygısızlıkta bulunduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.



İhbar üzerine çiftlik evine giden polis ekipleri, afişin iplerle bağlanarak samanların üzerine kapatıldığını belirledi.



Afişin fotoğraflarını çeken polis ekipleri samanların sahibi çiftçi Ahmet Tayer'i bularak afişin kaldırılmasını istedi.



Samanların üzerindeki 4x6 boyutlarındaki Türk bayraklı Atatürk resimli afişi samanlar üzerinden kaldıran çiftçi Ahmet Tayer, "Kötü niyetim yok. Çöpe atılmıştı. Bizde samanlar ıslanmasın diye üzerine örttük. Bu şekilde yanlış algılanacağını hiç düşünmedim" dedi.



'Bayrak kanununa muhalefet' suçu işlediği için Ahmet Tayer, afişle birlikte Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tayer'in evinin camında ise Türk bayrağı astığı görüldü.



Soruşturma sürdüğü belirtildi.

