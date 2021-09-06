Samandağ sahilinde petrol sızıntısı tehlike yaratmaya devam ediyor

Suriye’deki elektrik santralinde geçtiğimiz günlerde yaşanan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Samandağ kıyılarına da vurdu. Yetkililer gerekli temizliğin yapıldığını belirtse de biyolog Samim Kayıkçı, ekoloji açısından tehlikenin devam ettiğine dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan gerekli temizliğin yapıldığını, tehlikeli durumun kalmadığını açıkladı. Fakat rüzgâr ve dalganın etkisiyle petrol kalıntısı tekrar sahile ulaştı. Bir kısmı havaya ve kuma karışan, bir kısmı ise denizin dibine çöken petrol kalıntısı, canlı yaşamı da tehdit ediyor. Biyolog Samim Kayıkçı, ekoloji açısından petrol sızıntısının tehlike yaratmaya devam ettiğini belirtti.



"Sızıntısının yayılmasında rüzgarın etkisi önemli "

Ekolojik açıdan bakıldığında ciddi miktarda petrol sızıntısı yaşandığını, petrolün deniz üzerindeki hareketinde rüzgâr ve dalganın önemli olduğunu belirten Kayıkçı, “Vali havadan takip ettiklerini söylüyor. Havadan ne kadar takip edilir bilmiyorum. Çünkü petrolün bir kısmı hareket edecek, bir kısmı denizin dibine çökecek, bir kısmı rüzgarla yayılacak. Rüzgar sürekli bu yöne getiriyor. Bu durumda Samandağ kıyılarına yayılacak gibi görünüyor” dedi.

Petrol kalıntısının kuşların kanadına yapışıp uçmasını engellediğini, balıkların solungaçlarına yapıştığını, güneşin denizin içine girmesini engelleyerek sudaki oksijen oranını etkilediğini, petrolün canlıların üremesini de etkilediğini kaydeden Kayıkçı, şu an mevcut sızıntı ile dahi bahsettiği canlı sisteminin etkileneceğini söyledi.

"Bu sızıntılar yine olacak gibi görünüyor"



Kayıkçı, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda İsrail açıklarında petrol araması var. Bu aramayı yaparken illa bir kaza olacak ve şimdi olduğu gibi yine bizim kıyımıza gelecek. Çünkü Mısır, Suriye, İsrail, Cezayir’den atılan çöp dahi Samandağ sahiline vuruyor. Önümüzdeki süreçte maalesef bu sızıntılar yine olacak gibi görünüyor” dedi. Samandağ deniz kaplumbağalarının üreme alanları olduğunu, petrol kalıntıları gelmeden yumurta bırakma sürecinin bittiğini kaydeden Kayıkçı, kaplumbağaların bu sene için şanslı olduğunu fakat seneye benzer şansları olamayabileceğini söyledi.

"Ekoloji, canlı yaşamı açısından tehlike sürüyor"

“Sahilde temizlik, belediye çalışanları tarafından kürekle yapılarak kumların görünen kısmı temizlendi. Rüzgar alta atıyor kalıntıları. Alt tarafı görmüyorlar. Seneye o alt tabaka üste çıkacak. Sahilde yürüyenlere, buradaki canlılara yapışacak. Kaplumbağalar bu sene kurtuldu ama seneye kurtulamayabilirler. Dolayısıyla çok yönlü bir iş. Yetkililer tehlike yok diyor da hangi açıdan bakıldığına bağlı. Ekoloji, canlı yaşamı açısından tehlike sürüyor.”

"Petrol sızıntısı ciddiye alınmalı"Dünyada birçok petrol kazası olduğunu, denizlerin, sahillerin temizlendiğini vurgulayan Kayıkçı, Samandağ sahilindeki petrol atığının daha ciddiye alınmasını, bu işin uzmanı kişilerce bir temizlik yapılmasını aksi takdirde bölgedeki ekoloji ve canlı yaşamının ciddi bir tehdit altında olduğunu söyledi.