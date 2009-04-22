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Politika

Samandağ eski Belediye Başkanı Terzi serbest

Hatay'da "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla yargılanan Samandağ eski belediye başkanı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

22 Nisan 2009 03:00

Hatay'da "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla gıyabında yargılandığı davanın duruşmasına katılan Samandağ eski belediye başkanı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla, hakkında yakalama emri bulunan Samandağ Belediye Başkanı Ali Terzi, avukatı aracılığıyla gıyabında yargılandığı davada ifade vermek üzere Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılı talepte bulundu.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına katılan Terzi, ifadesinin ardından mahkemece delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ali Terzi'nin aynı suçtan tutuklu bulunan oğlu Bülent Terzi'nin de 20 Nisanda görülen duruşmasında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Ali Terzi ve oğlu hakkında, belediyenin içme suyu ihalesini kazanan müteahhit Ömer G'den yaptığı işten alacağı 70 bin TL'yi tahsil edebilmesi için para istendiği iddiasıyla dava açılmıştı.

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