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Yaşam

Saman yüklü TIR, alt geçide çarptı

Çarpmanın etkisiyle çok sayıda saman balyası yola savruldu

20 Eylül 2017 05:49

Ankara'da yükseklik sınırını aşması nedeniyle alt geçide çarpan TIR'dan savrulan saman balyaları, karayolunu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 22:00 sıralarında Ankara-Samsun Karayolu Çiğiltepe alt geçidinde yaşandı. Yozgat'tan Zonguldak'a giden Şevket Torun idaresindeki saman yüklü TIR, alt geçide girdiği esnada yükseklik sınırını aşması sonrası çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda saman balyası yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen üç otomobilin sürücüsü yola savrulan samandan dolayı görüşü kaybedince yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Ankara-Samsun Karayolu'nun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kapanan yol dolayısıyla sürücüleri köprünün üstünden geçmesini sağlayarak trafik akışını sağladı

Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı. Yolun tekrar trafiğe açılması için ise belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. 

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