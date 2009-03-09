Saman nezlesine dikkat!

Bahar ayının gelmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan alerjik hastalıklara karşı dikkatli olun.



Bahar aylarında çiçeklerin açması, ot ve ağaç polenlerinin havaya karışmasıyla birçok kişide alerjik bulguların ortaya çıktığını, bunun da halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik nezle ile kendini belli ettiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Uğur Aktaş Habertürk'e yaptığı açıklamada, burunda kaşıntı, hapşırık, su gibi burun akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde sulanma ve kızarıklık, baş ağrısı, yorgunluk gibi şikâyetlerin alerjik nezlenin belirtileri olduğunu söyledi.



Alerjik nezlenin, bazı kişilerde sadece mevsimsel olabilirken, bazı kişilerde sürekli hale dönebileceğini belirten Dr.Aktaş, "Yaz, kış, bahar ayırmadan alerjik nezle türü de var. Buna birçok alerjik etken neden olabilir. Bu aylarda yapılacak iş, kişinin neye karşı alerjisi olduğunu bazı testlerle belirlemek ve özellikle bulgular iyice ilerlemeden anti alerjik tedaviye başlamaktır. Bu tedavide anti alerjik ilaçlar ve burun spreyleri kullanılır.



Daha ileri alerji durumlarında yani tedaviye direnç olduğunda immünolojik tedavi dediğimiz aşı yöntemine başvurulabilir. Ayrıca, sürekli alerjisi olan kişilerde bronşial astım riski vardır" dedi. Uz. Dr. Aktaş ayrıca, alerjik nezlenin pamuk tozları ve ipliklere bağlı ortaya çıkabileceğini, tekstil kenti olan Denizli'de de bu durumun sıklıkla görüldüğünü belirtti. Tekstile bağlı alerjik nezle göstergesinin Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne yapılan başvurular olduğunu ifade eden Aktaş, rüzgâr ve tozun da alerjik nezleyi tetiklediğini söyledi. Özellikle tozlu ve rüzgârlı bir şehir olan Denizli'de yaşayanların bunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Aktaş, alerjiye karşı gerekli ilaçların kullanılıp doğaya öyle çıkılmasını önerdi.

