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Saman deposu olarak kullanılan bodrum kattaki yangın korkuttu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında 200 balya saman kullanılmaz hale geldi

22 Ekim 2017 19:46

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında 200 balya saman kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü.
Bugün saat 14.00 sıralarında, Şehit Ahmet Akdeniz Caddesi\'ndeki 4 katlı bir apartmanın Yunus Kargı tarafından, depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın korkuttu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı ve çevredeki işyerlerini tahliye ettikten sonra, su sıkarak alevlere müdahale etti. Saman balyalarının içten içe yanmaya devam etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Yangın, 2 saatte söndürülürken, 200 balya saman kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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